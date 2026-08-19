Wetzikon - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic hat im ersten Semester 2026 einen deutlichen Umsatzrückgang erlitten. Wegen der Kosten für die eingeleitete Restrukturierung resultierte gar ein Verlust. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr gibt es nicht, der Umsatz sollte sich aber im Vergleich zum ersten Halbjahr wieder erholen. Der Umsatz fiel um 15,8 Prozent auf 77,7 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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