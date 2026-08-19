Klartext Finanzen…: Gold steigt wieder stark an - doch der große Ausbruch kommt erst noch!

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Gold mit Zwischen-Rallye, Silber schlägt heftig aus! Ausgewählte Minenaktien dürften bereits jetzt vor einer massiven Neubewertung stehen! Im Experten-Interview erfahren Sie alle wichtigen Informationen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Krieg, Unsicherheit und Angst - eigentlich müsste Gold längst über die alten Hochs steigen. Doch ausgerechnet in den aktuellen Krisen kam der vermeintlich sichere Hafen zunächst unter erheblichen Verkaufsdruck und zeigt erst seit wenigen Wochen eine Zwischenrallye! Was steckt hinter diesem scheinbaren Widerspruch?

Im neuen Klartext-Finanzen-Interview erklärt Rohstoff-Insider Björn Paffrath, warum Anleger in turbulenten Marktphasen manchmal gerade ihre stärksten Positionen verkaufen müssen - und weshalb die entscheidende Bewegung bei Gold möglicherweise erst noch bevorsteht. Dabei gilt zu beachten, dass dieses Interview bereits Anfang August aufgezeichnet wurde!

Auch bei Silber lauert ein möglicher Denkfehler: Reicht das viel zitierte Angebotsdefizit wirklich aus, um sofort wieder steigende Preise erwarten zu können? Und liefert die Gold-Silber-Ratio tatsächlich ein belastbares Signal?

Besonders brisant wird es bei Minenaktien: Während hohe Metallpreise die Gewinne erfolgreicher Produzenten überproportional antreiben könnten, drohen bei schwachen Projekten trotz guter Marktbedingungen erhebliche Verluste. Kosten, Genehmigungen und politische Risiken können über Erfolg oder Totalverlust entscheiden.

Warum Gold trotz aller positiver Einflussfaktoren zunächst auch stark fallen kann, was viele Anleger bei Silber übersehen und welche Minenaktien jetzt besonders interessant - oder gefährlich - werden könnten, erfahren Sie im vollständigen Interview.

Wer die nächste Bewegung bei Gold, Silber und Minenaktien richtig einordnen möchte, sollte dieses Gespräch nicht verpassen!

? Hier geht es zum vollständigen Klartext-Interview

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=zxCz6APLW4M

ACHTUNG: ABSTIMMUNG zu URAN-AKITEN

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Ihr Rohstoff Insider Team

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