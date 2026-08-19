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Enapter AG nimmt Stack-Produktion in China auf



19.08.2026 / 09:45 CET/CEST

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CORPORATE NEWS Enapter AG nimmt Stack-Produktion in China auf Fertigung von AEM-Stacks beim neuen Produktionspartner in Shenzhen angelaufen - erste Einheiten auslieferungsbereit

Skalierbare Produktionskapazitäten ermöglichen flexible Anpassung an die Nachfrageentwicklung

Positive Auswirkungen niedrigerer Fixkosten auf die Ergebnisentwicklung ab 2027 erwartet Hamburg, 19. August 2026 - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) setzt die mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 05.08.2026 angekündigte Neuausrichtung auf ein Asset-light-Geschäftsmodell konsequent um. Beim neuen Produktionspartner Runqing Hydrogen Technology Co., Ltd. (Runqing) in Shenzhen ist die Fertigung von AEM-Stacks auf einer eigens dafür eingerichteten Produktionslinie angelaufen. Erste Stacks für Enapter-Elektrolyseure im Megawattbereich sind bereits montiert und auslieferungsbereit. Nach Abschluss der derzeitigen Hochlaufphase soll die vorgesehene Produktionsleistung innerhalb weniger Wochen erreicht werden. Die vorhandenen Kapazitäten ermöglichen eine flexible Skalierung der Fertigung entsprechend der von Enapter erwarteten Nachfrage. Runqing gehört zur Runshihua-Gruppe, einem der führenden Cleantech-Unternehmen Chinas. Die Gruppe verfügt über umfassende Wasserstoffexpertise und hat sich als innovativer Spezialist für die Dekarbonisierung der Industrie etabliert. Mithilfe der hochmodernen, vollautomatisierten Produktionsanlagen der Gruppe kann Runqing die Stacks von Enapter in der erforderlichen Qualität und in bedarfsgerecht skalierbaren Stückzahlen herstellen. Durch den Ausbau der Partnerfertigung in China reduziert Enapter seine Fixkosten. Das Unternehmen erwartet, dass sich die niedrigere Fixkostenbasis ab 2027 spürbar positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirkt. Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Der Produktionsstart in Shenzhen ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unseres Asset-light-Geschäftsmodells. Gemeinsam mit unserem Partner Runshihua haben wir in kurzer Zeit die Voraussetzungen für eine skalierbare Serienfertigung geschaffen. Dank der modernen Produktionsanlagen können wir den AEM-Stack als Kernkomponente unserer Elektrolyseure künftig kosteneffizient, zuverlässig und in hohen Stückzahlen fertigen. Damit können wir flexibel auf eine steigende Marktnachfrage reagieren und unsere Kunden schnell und verlässlich beliefern." Über Enapter Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften. Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff - auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02). Weitere Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter Pressekontakt: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



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