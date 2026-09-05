Aktien - diese Woche im Niemandsland. Positiv am Ende der Woche steht wieder 26 am Anafng des DAX, aber Schwung nach oben fehlt. Impulse hätten Nvidia und die anderen Ki-Aktien mit teilweise beeindruckenden Umsatzsteigerungen und Gewinnübererfüllungen mit ihren Quartalszahlen geben können. Hohe Ölpreise wegen des ungelösten Irankonflikts, den TACO ohne erklärbaren Grund vom Zaun gebrochen hatte, dazu hohe Beschäftigungszahlen, die für höhere Zinsen sprächen - schlechte Voraussetzungen für die von Trump geforderte Zinssenkung. Und das er auf seinem Privatkanal Truth sich dazu am Freitag mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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