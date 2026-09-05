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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
04.09.26 | 17:35
1.034,00 Euro
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HAIER SMART HOME CO LTD1,846+0,34 %
LIMES SCHLOSSKLINIKEN AG525,00-0,94 %
MUTARES SE & CO KGAA25,3000,00 %
NAGARRO SE78,30-0,13 %
RHEINMETALL AG1.034,00-3,38 %
SINO AG106,00-0,93 %
SMARTBROKER HOLDING AG8,080-1,46 %
SYMRISE AG90,40-1,18 %
TRADE REPUBLIC BANK GMBH--
VONOVIA SE19,150-0,31 %
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