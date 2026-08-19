Mitteilung der HMS Bergbau AG: HMS Bergbau AG legt vorläufige Geschäftszahlen für 1. Halbjahr 2026 vor - Umsatz bei rd. 1,1 Mrd. Euro / Bereinigtes EBITDA bei 14,1 Mio. Euro (EBITDA: 22,5 Mio. Euro) - Starkes Handelsgeschäft und Start des Minengeschäfts - Hohes Wachstum belegt erfolgreiche Transformation zu diversifiziertem Rohstoffhaus - Prognose für Gesamtjahr bei Umsatz und bereinigtem EBITDA nach gutem 1. Halbjahr bestätigt Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, "HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, legt vorläufige und ungeprüfte Zahlen (IFRS) für das erste Halbjahr 2026 vor. Der Umsatz stieg deutlich um rd. 71 % von 643 Mio. Euro auf rd. 1,1 Mrd. Euro. Das EBITDA (einschließlich Sondereffekte) belief sich im ersten Halbjahr auf 22,5 Mio. Euro (Vj. 8,3 Mio. Euro). Positive einmalige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH