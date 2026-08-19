STEYR Motors - Sanierungsfall zum erfolgreichen Börsengang. Die Zeitenwende machte aus einer ungewünschten, defizitären Konzerntochter einen profitablen Börsenhighflyer. "Gesetzt" unter den Smallcaps mit Wachstumsaussichten und profitabel. In diese Phase kam am Montag eine ad-hoc - und nachdem die Prognsoereduktion kaum verdaut ist, folgt nun das gesamte Zahlenwerk. Natürlich belastet die Meldung vom Montag die gesamte Wahrnehmung und Einstufung der Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2026 von Heute. Die Ergebnisse bestätigen - selbstverständlich - die Entwicklung, die bereits Anfang der Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin