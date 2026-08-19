Am Donnerstag, dem 20. August 2026, legt Deere & Company vor US-Markteröffnung die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Es ist der Termin, an dem sich zeigt, ob die Aktie ihr Plus von rund 28 Prozent seit Jahresanfang zu Recht trägt, während die Branche ächzt.Der Mechanismus ist einfach. Ein Großtraktor kostet so viel wie ein Einfamilienhaus - und anders als Saatgut ist er eine Anschaffung, die sich verschieben lässt. Fallen die Erzeugerpreise und bleiben die Zinsen hoch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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