Die Moderna-Aktie erlebt nach positiven Phase-3-Daten zum personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran eine Kursexplosion. In Kombination mit Mercks Keytruda reduzierte die Therapie bei 1.137 Hochrisikopatienten das Wiederauftreten und die Ausbreitung von Melanomen. Damit wurden die beiden zentralen Studienziele erreicht - ein wichtiger Erfolg für die mRNA-Krebsforschung. Nach den Ergebnissen sprang die Moderna-Aktie vorbörslich zeitweise um rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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