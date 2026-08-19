MODERNA schießt heute vorbörslich um rund 100 % nach oben. Auslöser sind positive Phase-III-Daten für den gemeinsam mit MERCK entwickelten mRNA-Krebsimpfstoff gegen Melanome. Nach Angaben des Unternehmens ist es der erste positive Ausgang einer späten klinischen Studie für einen mRNA-Krebsimpfstoff.
Für Leser der Termin-Börse daily kommt der Kurssprung zur rechten Zeit. Seit dem 24. Juli begleiten wir die MODERNA-Spekulation mit einem Knock-out. Durch die heutige Bewegung liegt der Schein inzwischen rund 400 % im Plus.
Das ausgewählte Produkt, war der TURBO UNLIMITED LONG- OPTIONSSCHEIN OHNE STOPP-LOSS-LEVEL AUF MODERNA INC. WKN: FC5LMQ; 6,80 € Für kurze Zeit gibt es die Termin-Börse daily im August mit 100 € Preisvorteil in den ersten drei Monaten. Alle Details zur Aktion finden Sie hier: https://www.bernecker.info/product?id=38
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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