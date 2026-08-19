© Foto: Tesla - Tesla.comTesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
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|Aktuelle Nachrichten
|14:53
|Buy or Goodbye?: Tesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris - Die Analystenstimmen des Tages
|© Foto: Tesla - Tesla.comTesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick Enthaltene Werte: GB0009895292,US88160R1014,CH0042615283,DE000PAG9113Den vollständigen...
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|12:00
|AstraZeneca PLC - Director/PDMR Shareholding
|11:06
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch...
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|08:30
|UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Scheitern des Wirkstoffs Wainua im Einsatz gegen...
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|Di
|AstraZeneca's win in lung cancer; Sandoz inks a China deal
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|Aktuelle Nachrichten
|15:20
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.08.2026 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP: Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff - Kurssprung RAHWAY/CAMBRIDGE - Die beiden US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co haben mit ihrem gemeinsam entwickelten personalisiertem...
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|15:08
|Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen steigender Anleihezinsen und der problematischen Lage in Nahost lässt die Anleger auch am Mittwoch nicht los. Der Dax machte bis zum...
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|14:53
|Buy or Goodbye?: Tesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris - Die Analystenstimmen des Tages
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|12:54
|DocMorris H1 2026 slides: Rx growth accelerates, guidance raised
|12:38
|DocMorris hebt Prognose nach starkem Rezeptgeschäft an
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|14:53
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|11:14
|Porsche AG: Kursziel steigt, aber Margen-Frust bleibt - Analysten raten weiter zum Verkauf
|DZ Bank bleibt bei der Aktie skeptisch und rät weiterhin zum Verkauf. Trotz angehobenen Kursziels sieht das Analysehaus in der schleppenden Margenerholung und strukturellen Herausforderungen erhebliche...
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|10:38
|Porsche AG: Dieses Verkaufsvotum lässt aufhorchen
|10:26
|Porsche AG: Warum die DZ Bank jetzt zum Verkauf rät
|09:46
|Porsche-Manager: "Motorsport und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch"
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:23
|"Wahnsinnig überbewertet": SpaceX soll nur 10 bis 30 US-Dollar wert sein - Galloway rechnet brutal ab
|© Foto: SPACEX - newscomDie Wall Street bleibt überwiegend bullish für SpaceX, Morgan Stanley träumt sogar von 600 US-Dollar. Scott Galloway kommt zu einem völlig anderen Ergebnis - und seine Rechnung...
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|14:53
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|14:50
|Tesla und die Idee vom fliegenden Roadster
|Showtime. Telsa plant Medienberichten zu Folge die Präsentation des lang ersehnten Roadsters. Die Show soll laut Tesla "deutlich spektakulärer" ausfallen als eine gewöhnliche Neuvorstellung eines Autos....
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|14:07
|Tesla Model Y L Beats Own Range Estimate by 11.8% in Edmunds Test
|13:51
|Lufthansa setzt auf Musks Starlink für Internet über den Wolken
|Unternehmen / Aktien
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