Heute zeigt sich, wie es wirklich um Konsum, Landwirtschaft und Geldpolitik steht - die Märkte hören genau hin.Mit Walmart und Deere & Co stehen am Donnerstag zwei der aussagekräftigsten Gradmesser der Weltwirtschaft im Mittelpunkt: Der US-Handelsriese gewährt mit seinen Q2-Zahlen Einblick in die Kauflaune der Verbraucher, während der Agrar- und Baumaschinenkonzern zeigt, wie es um Investitionsbereitschaft in Landwirtschaft und Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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