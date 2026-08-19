Moderna explodiert um 100%, BioNTech um 20%! Was tun?
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|MÄRKTE USA/Sinkende Renditen beflügeln Aktien - Moderna-Kursexplosion nach Studienerfolg
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Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Die US-Börsen starten mit moderaten Gewinnen in den Mittwoch....
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