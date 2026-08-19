Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000166134 Palisade Metals Ltd. 19.08.2026 AU0000485XXX Palisade Metals Ltd. 20.08.2026 Tausch 1:1
GB00BQ7WTT20 Vast Resources PLC 19.08.2026 GB00BXNRYXXX Vast Resources PLC 20.08.2026 Tausch 25:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000166134 Palisade Metals Ltd. 19.08.2026 AU0000485XXX Palisade Metals Ltd. 20.08.2026 Tausch 1:1
GB00BQ7WTT20 Vast Resources PLC 19.08.2026 GB00BXNRYXXX Vast Resources PLC 20.08.2026 Tausch 25:1
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