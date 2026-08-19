The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.08.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2026
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ISIN Name
AU0000094153 AUSTRALIAN STRAT.MAT.
AU0000166134 IRIS METALS LIMITED
DE000A41YFA8 HUGO BOSS AG NA Z.VERK.
DE000CZ46XXX COBA OMH 30
GB00BQ7WTT20 VAST RESOURCES PLC LS-001
US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2026
.
ISIN Name
AU0000094153 AUSTRALIAN STRAT.MAT.
AU0000166134 IRIS METALS LIMITED
DE000A41YFA8 HUGO BOSS AG NA Z.VERK.
DE000CZ46XXX COBA OMH 30
GB00BQ7WTT20 VAST RESOURCES PLC LS-001
US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01
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