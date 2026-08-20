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WKN: A42560 | ISIN: US65441V2007 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
20.08.26 | 08:05
8,487 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NINE ENERGY SERVICE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NINE ENERGY SERVICE INC 5-Tage-Chart
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INVESTORS HOUSE
INVESTORS HOUSE OYJ Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
INVESTORS HOUSE OYJ3,5000,00 %
LARGO PHYSICAL VANADIUM CORP0,4290,00 %
NINE ENERGY SERVICE INC8,4870,00 %
PALISADES METALS LTD--
VAST RESOURCES PLC--
VOLT CARBON TECHNOLOGIES INC0,0340,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.