The following instruments on XETRA do have their first trading 20.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.08.2026
Aktien
1 AU0000475972 Energy Fuels Inc. CDIS
2 FI0009900559 Investors House Oyj
3 CA51710H2054 Largo Physical Vanadium Corp.
4 US65441V2007 Nine Energy Service Inc.
5 CA92873M1023 Volt Carbon Technologies Inc.
6 DE000A41YH53 NORMA Group SE BZR
7 AU0000485658 Palisade Metals Ltd.
8 GB00BXNRYG27 Vast Resources PLC
Anleihen/ETF
1 XS3479599XXX ABN AMRO Bank N.V.
2 XS3479597XXX ABN AMRO Bank N.V.
3 DE000A383XXX BSK 1818 AG
4 XS3478305XXX Continental AG
5 DE000A460XXX DS Investor GmbH
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
8 CH1537606XXX Genf, Kanton
9 US09261HCXXX Blackstone Private Credit Fund
10 US120568BXXX Bunge Ltd. Finance Corp.
11 US21871XAXXX Corebridge Financial Inc.
12 XS3479662XXX Volvo Treasury AB
13 IE0003LX7XXX GLOBAL X NYSE 100 UCITS ETF
14 IE000VAHTXXX Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF - USD Acc
15 IE000CVUMXXX Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF - USD Dist
16 IE0007TPRXXX Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - USD Acc
17 IE000F8RXXXX Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - USD Dist
18 IE0009A5AXXX Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETF - USD Acc
19 IE000G1H7XXX Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETF - USD Dist
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.08.2026
Aktien
1 AU0000475972 Energy Fuels Inc. CDIS
2 FI0009900559 Investors House Oyj
3 CA51710H2054 Largo Physical Vanadium Corp.
4 US65441V2007 Nine Energy Service Inc.
5 CA92873M1023 Volt Carbon Technologies Inc.
6 DE000A41YH53 NORMA Group SE BZR
7 AU0000485658 Palisade Metals Ltd.
8 GB00BXNRYG27 Vast Resources PLC
Anleihen/ETF
1 XS3479599XXX ABN AMRO Bank N.V.
2 XS3479597XXX ABN AMRO Bank N.V.
3 DE000A383XXX BSK 1818 AG
4 XS3478305XXX Continental AG
5 DE000A460XXX DS Investor GmbH
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
8 CH1537606XXX Genf, Kanton
9 US09261HCXXX Blackstone Private Credit Fund
10 US120568BXXX Bunge Ltd. Finance Corp.
11 US21871XAXXX Corebridge Financial Inc.
12 XS3479662XXX Volvo Treasury AB
13 IE0003LX7XXX GLOBAL X NYSE 100 UCITS ETF
14 IE000VAHTXXX Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF - USD Acc
15 IE000CVUMXXX Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF - USD Dist
16 IE0007TPRXXX Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - USD Acc
17 IE000F8RXXXX Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - USD Dist
18 IE0009A5AXXX Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETF - USD Acc
19 IE000G1H7XXX Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETF - USD Dist
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