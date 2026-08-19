New York - Zur Wochenmitte sorgen an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und lösen deutliche Kurssprünge aus. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff sprang der Kurs der Moderna-Aktien um 150 Prozent in die Höhe. Auch die Papiere von Merck & Co legten in Rekordhöhen um 10 Prozent zu. Die grossen Aktienindizes fanden am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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