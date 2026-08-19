War von Anfang an klar, dass das kein gewöhnlicher Investoren-Call zur Vorlage der Halbjahreszahlen 2026 bei Steyr Motors werden würde. Immerhin hatte der Hersteller von Spezialdieselmotoren - vorzugsweise für den Einsatz im militärischen Umfeld - erst wenige Tage zuvor eine fiese Umsatz- und Gewinnwarnung für 2026 kommuniziert, seine ambitionierten Ziele für 2027 kassiert und dann auch noch von mittlerweile abgebrochenen Übernahmeverhandlungen durch den US-Rüstungshersteller Red Cat Holding berichtet. Kein Wunder also, dass die Präsentation von CEO Julian Cassutti und CFO Björn Krausmann inklusive Frage-Antwort-Runde diesmal erst nach knapp 1 Stunde beendet war. Das ist deutlich länger, als solche Veranstaltungen bei Steyr Motors üblicherweise dauern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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