www.bernecker.info

Ein Durchbruch für personalisierte mRNA-Krebstherapien. Die erfolgreiche Phase-3-Studie mit Intismeran von MODERNA in Kombination mit Keytruda von MERCK & Co führt auf weitere spekulative Möglichkeiten.Die bisher unbekannte Variante ist NYKODE THERAPEUTICS (+ 37 %) aus Oslo. Auf sehr viel kleinerem Niveau mit einem Börsenwert von 98 Mio. €. Außerdem: Bei NYKODE geht es nicht um mRNA, aber auch diese Forscher sind im Spannungsbogen zwischen Krebsimpfstoffen und Immuntherapien tätig.In Blickrichtung Immunonkologie gehören weitere Titel in unseren Zwei-Tages-Chartvergleich: BIONTECH, CUREVAC und TRANSGENE (kein Anspruch auf Vollständigkeit) legten zu. Die zurzeit laufende Spekulation bleibt trennscharf auf das Sachgebiet Krebsmedikation beschränkt.Dreifaches, vorläufiges Fazit. Erstens: Mit NYKODE ist in dieser Woche der zweite bzw. dritte Wirkstoffentwickler mit Kursanstieg auf unserem Radarschirm. Zweitens: Bei MODERNA wird spekulativ an die vor sechs Jahren begonnene Pandemie-Episode angeknüpft. Zwischenzeitlich war der Wert aber nur in der unteren Randgruppe mitgelaufen. Drittens: Auch z. B. der DSW ESG Biotech hat leicht von der MODERNA-Erfolgsmeldung profitiert; in den vergangenen Jahren (nach Auslaufen von Pandemie-Effekten) war dieser Titel weitaus besser als die MODERNA-Aktie gelaufen.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.