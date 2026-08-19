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Dow Jones News
19.08.2026 19:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Entspannung am Anleihemarkt hebt Stimmung - Kursexplosion bei Moderna

DJ MÄRKTE USA/Entspannung am Anleihemarkt hebt Stimmung - Kursexplosion bei Moderna

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am Mittwoch zur Mittagszeit in New York freundlich. Treiber sind deutlicher sinkende Renditen am Anleihemarkt, nachdem sie zuletzt auch aus Sorge über die Solidität der US-Staatsfinanzen immer weiter gestiegen waren - im 30-Jahresbereich auf ein 20-Jahres-Hoch. Auslöser für den nun zu beobachtenden Rückgang ist die Ankündigung des US-Finanzministeriums, zukünftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen, offenbar, um das die Staatsfinanzen belastende Renditeniveau zu senken.

Die Zehnjahresrendite fällt darauf um 5 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Kräftig nach oben geht es für den Goldpreis, und zwar um über 160 Dollar auf 4.494 Dollar je Feinunze. Hier treiben der schwache Dollar und die sinkenden Anleiherenditen. Für den Dollar geht es mit den sinkenden Renditen deutlicher nach unten. Der Euro steigt auf 1,1670 Dollar, ein Zweieinhalbmonatshoch. Der Dow-Jones-Index legt um 0,4 Prozent zu, der breite S&P-500 um 0,6 Prozent. Die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes zeigen sich bis zu 0,6 Prozent im Plus.

Der Brent-Ölpreis zieht um 1,5 Prozent an vor dem Hintergrund der ausgelaufenen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran und der weiter fragilen Lage in der Straße von Hormus.

Aktien mit KI-Fantasie stabilisieren sich, nachdem sie am Vortag noch sehr stark unter dem Anstieg der Renditen gelitten hatten. Als einen Belastungsfaktor hatten Teilnehmer da ausgemacht, dass die betreffenden Unternehmen in großen Umfang lang laufende Anleihen ausgeben, um die riesigen KI-Investitionen zu finanzieren. Damit treten sie aber in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger.

Im Blick ist deswegen auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung von Ende Juli im späten Handel. Ob es für stärkere Impulse sorgen wird, bleibt abzuwarten. Marktbeobachtern zufolge brachten die Protokolle zuletzt kaum neue Erkenntnisse, was die nächste Zinsentscheidung betrifft.

Für massive Kursbewegungen sorgen positive Spätstudienergebnisse von Moderna und Merck & Co. Demnach reduziert ein personalisierter Krebsimpfstoff das Wiederauftreten von Melanomen. Moderna explodieren geradezu, die Aktie macht einen Satz um rund 130 Prozent nach oben. Für Merck geht es um gut 11 Prozent aufwärts. Im Sog springt der Kurs des Moderna-Wettbewerbers Biontech um gut 20 Prozent an, Novavax ziehen um 5,4 Prozent an. Pfizer verteuern sich um 3,2 Prozent.

Marvell Technology gewinnen 9,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Google im Rahmen einer Partnerschaft zur Entwicklung kundenspezifischer Halbleiterprodukte eine Option zum Kauf seiner Aktien eingeräumt hat. Dabei geht es um insgesamt fast 59 Millionen Aktien.

Die als ADR auch an der Nasdaq notierte Aktie des südkoreanischen Chipriesen SK Hynix verteuert sich um 2,1 Prozent, nachdem der Aktienkurs an der Heimatbörse in Seoul noch stark gefallen war. Treiber ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Wert von 28 Milliarden Dollar.

Die Aktie des Möbelherstellers La-Z-Boy knickt um rund 18 Prozent ein, belastet von unerwartetem Umsatzrückgang, der das Ergebnis zugleich in die Verlustzone drückte. Der Möbelhersteller gab zudem eine Umsatzprognose ab, die unter den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegt.

Keysight Technologies verlieren 5,81 Prozent. Hier werden gute Nachrichten zum Verkauf genutzt nach einem 60-prozentigen Anstieg seit Jahresbeginn. Der Messtechnikexperte steigerte im vergangenen Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz und gab zudem einen über den Schätzungen liegenden Ausblick ab.

Pilgrim's Pride verteuern sich um gut 12 Prozent, JBS legen um 1,63 Prozent zu, nachdem JBS Pilgrim's Pride ein Angebot unterbreitet hat, die restlichen 18 Prozent der Anteile des Geflügelproduzenten zu übernehmen, die der weltgrößte Fleischkonzern JBS noch nicht besitzt.

Target bewegen sich um gut 5 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat die Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben. Die Baumarktkette Lowe's hat dagegen die Prognose für 2026 gesenkt, nachdem im Berichtsquartal der Gewinn stagnierte und der Umsatz stieg. Die Aktie verteuert sich dennoch um 2,5 Prozent, nachdem sie in der Vorbörse noch gefallen war. Estee Lauder schießen um gut 16 Prozent nach oben. Der Kosmetikkonzern konnte den Verlust bei steigenden Umsätzen verringern. 

INDEX        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA        53.563,12  +0,4  +219,72    53.343,40 
S&P-500       7.736,34  +0,6   +44,58    7.691,76 
NASDAQ Comp    26.443,62  +0,6  +153,91    26.289,71 
NASDAQ 100     29.559,40  +0,2   +68,44    29.490,96 
 
 
US-Treasuries    Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre         4,19 +0,01    4,19      4,14 
5 Jahre         4,35 -0,01    4,37      4,32 
10 Jahre        4,66 -0,05    4,71      4,64 
 
 
DEVISEN       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02 
EUR/USD        1,1670  +0,8   0,0096     1,1574   1,1579 
EUR/JPY        184,87  +0,1   0,1400     184,73  184,7600 
EUR/CHF        0,9325  -0,8  -0,0078     0,9403   0,9401 
EUR/GBP        0,8573  +0,2   0,0020     0,8553   0,8551 
USD/JPY        158,41  -0,8  -1,2100     159,62  159,5500 
GBP/USD        1,3609  +0,6   0,0080     1,3529   1,3539 
USD/CNY        6,7295  -0,2  -0,0131     6,7426   6,7425 
USD/CNH        6,7289  -0,3  -0,0168     6,7457   6,7459 
AUS/USD        0,7126  +0,6   0,0040     0,7086   0,7096 
Bitcoin/USD    68.582,13  +6,2  4.023,98    64.558,15 64.706,66 
 
 
ROHOEL        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex       86,63  +2,0    1,69      84,94 
Brent/ICE       92,35  +1,5    1,33      91,02 
 
 
Metalle       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold        4.496,63  +3,8   163,30    4.333,33 
Silber         65,89  +4,1    2,59      63,30 
Platin       1.799,32  +5,1   87,32    1.712,00 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

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August 19, 2026 12:38 ET (16:38 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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