Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI. Seit Jahrzehnten schreiben Journalisten über die Digitalisierung, doch die Künstliche Intelligenz hat wahrlich die nächste Stufe gezündet: KI gilt längst als Treiber von Wertschöpfung und Effizienz. Doch während große Tech-Konzerne und Software-Giganten bei ihren Produkten eher an Weltkonzerne denken, steht der Mittelstand, das eigentliche Rückgrat der Wirtschaft, vor einem Dilemma: Kleine und mittlere Unternehmen müssen ihre Produktivität steigern, scheitern in der Praxis aber oft an komplexen IT-Systemen und hohen Implementierungskosten. Wer dem Mittelstand schlanke, passgenaue Lösungen an die Hand gibt, sichert sich den Zugang zu einem gewaltigen Zukunftsmarkt. Wir beleuchten die Lage und zeigen Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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