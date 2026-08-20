Alarm bei HelloFresh. Die Aktie hat 50 % im laufenden Jahr verloren. Weniger Kunden bestellen und das Ergebnis ist tiefrot. Gibt es Hoffnung? Aus Sicht des Vorstands nicht. Er verkauft Aktien. Bei Standard Uranium hingegen ist ein strategischer Investor eingestiegen. Aus gutem Grund. Der Uranmarkt steht vor einem starken Wachstum und Standard Uranium hat erneut starke Bohrergebnisse veröffentlicht. Die Aktie läuft dieser Entwicklung hinterher - noch. Dagegen schockt Steyr Motors seine Aktionäre. Nachdem sich die Übernahmefantasie bereits schnell in Luft aufgelöst hatte, schockte das Unternehmen seine Aktionäre in dieser Woche auch noch mit einer Gewinnwarnung. Aufträge aus dem Defence-Bereich stellen sich als Fluch und Segen heraus. Jetzt kaufen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de