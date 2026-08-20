Albemarle, SQM und Chariot Resources: Wie sich der Lithium-Markt 2026 neu sortiert

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Nach Jahren im Preistal deutet sich am globalen Lithiummarkt eine Trendwende an. Während Branchengrößen wie Albemarle (WKN: 890167) und SQM (WKN: 895007) auf integrierte Kapazitäten setzen, verfolgt der Nigeria- und US-fokussierte Explorer Chariot Resources (WKN: A3EWMX) eine andere Strategie.

Der globale Lithiummarkt hat in den vergangenen zwei Jahren eine der schärfsten Preiskorrekturen seiner jüngeren Geschichte durchlaufen - gefolgt von einer ebenso deutlichen Erholung. Nach dem Einbruch von den Rekordständen des Jahres 2022 auf zeitweise unter 8.000 US-Dollar je Tonne Lithiumcarbonat im Jahr 2025 hat sich der Preis seither mehr als verdoppelt. Zwischenzeitliche Rücksetzer ändern daran wenig: Ein Großteil der kleineren Marktteilnehmer hält an seiner langfristigen Investitionsthese fest, gestützt auf Prognosen zu einem strukturellen Angebotsdefizit ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. In diesem Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Volatilität und langfristigem Nachfragewachstum bewegt sich auch Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498), ein an der australischen Börse (ASX: CC9) notierter Explorer mit Projekten in den USA und Nigeria.

Chariot Resources: Zwei Kontinente, ein Rohstoff

Chariot Resources verfolgt eine geografisch diversifizierte Explorationsstrategie. Das Unternehmen hält in den US-Bundesstaaten Wyoming, Nevada und Oregon mehrere Lithiumprojekte, darunter das Hartgestein-Projekt Black Mountain in Wyoming und das tonmineralstämmige Projekt Resurgent an der Grenze von Nevada und Oregon, das Teil der als lithiumreich geltenden McDermitt-Caldera ist. Parallel dazu befindet sich das Unternehmen im Prozess der Übernahme einer 66,7-prozentigen Beteiligung an einem Portfolio aus vier Projektclustern im Südwesten Nigerias - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - über das Gemeinschaftsunternehmen C&C Minerals mit dem lokalen Partner Continental Lithium. Das nigerianische Portfolio umfasst rund 254 Quadratkilometer, verteilt auf acht Explorationslizenzen und zwei kleinere Bergbaukonzessionen, die bereits eine Historie artisanalen Lithiumabbaus mit Verkäufen an chinesische Abnehmer aufweisen. Assay-Ergebnisse aus dem Jahr 2025 bestätigten hochgradige Lithiummineralisierung von bis zu 5,96 Prozent Li2O bei Fonlo und Iganna. Die nigerianischen Behörden haben in den vergangenen Monaten mehrere Lizenzübertragungen genehmigt, was den Abschluss der Transaktion näher rückt, das Closing selbst steht jedoch noch aus.

Der globale Lithiummarkt: Von der Überversorgung zur Verknappung

Um die Positionierung eines Explorers wie Chariot einzuordnen, lohnt der Blick auf die makroökonomischen Rahmendaten. Nach Marktüberschüssen von rund 175.000 Tonnen LCE im Jahr 2023 und 154.000 Tonnen im Jahr 2024 rechnen mehrere Analysehäuser für 2026 mit einer Trendumkehr. Die Internationale Energieagentur verweist darauf, dass die Lithiumpreise zu Jahresbeginn 2026 mehr als doppelt so hoch lagen wie im Vorjahreszeitraum, wenn auch weiterhin rund 70 Prozent unter dem Hoch von 2022. Als Treiber gelten eine schneller als erwartet wachsende Nachfrage aus dem Bereich stationärer Energiespeicher, niedrige Lagerbestände in China sowie temporäre Förderausfälle, etwa die zeitweise Stilllegung von CATLs Jianxiawo-Mine. Morgan Stanley beziffert das erwartete Angebotsdefizit für 2026 auf rund 80.000 Tonnen LCE, UBS geht von etwa 22.000 Tonnen aus - nach einem noch für 2025 erwarteten Überschuss. Gleichzeitig bleibt der Markt fragil: Sollte in China stillgelegte Lepidolith-Kapazität schneller als erwartet zurück ans Netz gehen oder die EV-Nachfrage wegen wegfallender Subventionen in den USA und Europa schwächer ausfallen als prognostiziert, könnte sich die Verknappung rasch wieder in einen Überschuss verkehren. Auch der wachsende Anteil von Natrium-Ionen-Batterien, die inzwischen in Bussen und Zweirädern kommerziell im Einsatz sind, wird von Marktbeobachtern als strukturelles Risiko für das langfristige Nachfragewachstum von Lithium gewertet.

Peer-Vergleich: Zwischen integrierten Großkonzernen und kapitalarmen Explorern

Im Vergleich zur etablierten Peer-Group zeigt sich die strukturelle Kluft zwischen Tier-1-Produzenten und Junior-Explorern deutlich. Albemarle Corporation (WKN: 890167 | ISIN: US0126531013) und Sociedad Química y Minera de Chile (WKN: 895007 | ISIN: US8336351056) verfügen über integrierte Förder- und Raffineriekapazitäten sowie langfristige Lieferverträge, die sie von kurzfristigen Preisschwankungen teilweise abkoppeln. SQM fördert Lithium aus Sole in der chilenischen Atacama-Wüste, einer der kostengünstigsten Lagerstättenarten weltweit. Auch Pilbara Minerals Ltd. (WKN: A0YGCV | ISIN: AU000000PLS0), das im November 2025 in PLS Group Limited umbenannt wurde, zählt mit seinem Pilgangoora-Hartgesteinsprojekt in Westaustralien zu den größten Spodumen-Produzenten der Welt und profitiert von etablierter Infrastruktur und Skaleneffekten. Der Bergbaukonzern Rio Tinto (WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757) wiederum verfolgt eine Doppelstrategie aus dem Sole-Projekt Rincon in Argentinien, das auf eine Jahreskapazität von bis zu 60.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat ausgelegt ist, und dem europäischen Jadar-Projekt in Serbien, dessen Weiterentwicklung der Konzern im November 2025 zugunsten kurzfristigerer Prioritäten pausierte - ein Beispiel dafür, dass auch kapitalstarke Konzerne ihre Lithium-Pipelines an die Marktlage anpassen.

Nigeria als aufstrebende Lithiumprovinz

Nigeria hat sich in den vergangenen Jahren als neuer Standort für Hartgestein-Lithium positioniert, nachdem informelle, artisanale Fördertätigkeit bereits über Jahre hinweg Konzentrate an chinesische Abnehmer geliefert hatte. Mehrere internationale Rohstoffkonzerne, darunter chinesische Investoren, haben in der Region bereits Verarbeitungskapazitäten aufgebaut. Für Junior-Explorer wie Chariot bietet das Land damit potenziell kurze Wege zu bestehenden Käuferstrukturen, allerdings auch regulatorische und politische Unsicherheiten, die das Unternehmen selbst in seinen Unternehmensberichten als Risikofaktor benennt. Der Fortschritt bei der Übertragung von Explorationslizenzen durch die nigerianische Bergbaubehörde ist ein Indikator für den Stand der Transaktion, ersetzt jedoch nicht den formellen Abschluss der Übernahme, der weiterhin aussteht.

USA: Diversifikation zwischen Hartgestein und Tonmineral

Mit dem Kernprojekt Black Mountain in Wyoming und dem Projekt Resurgent an der Grenze zwischen Nevada und Oregon verfolgt Chariot in den USA zwei unterschiedliche geologische Ansätze: Hartgestein-Pegmatite einerseits, tonmineralstämmiges Lithium andererseits. Letzteres gilt als technologisch komplexer in der Aufbereitung, da im Gegensatz zu Spodumen-Konzentrat noch keine ausgereiften, im industriellen Maßstab etablierten Verarbeitungsverfahren existieren. Die geografische Nähe zur McDermitt-Caldera, einem der am intensivsten explorierten Lithium-Tonmineral-Distrikte Nordamerikas, positioniert das Projekt im Umfeld US-amerikanischer Bestrebungen, heimische Lieferketten für kritische Rohstoffe unabhängiger von chinesischer Verarbeitungskapazität zu machen - ein politisches Motiv, das auch bei anderen US-Lithiumprojekten zuletzt staatliche Unterstützung nach sich gezogen hat.

Einordnung

Der Lithiummarkt bewegt sich 2026 zwischen zwei Trends: kurzfristiger Preisvolatilität, getrieben von chinesischer Angebotspolitik und schwankender EV-Nachfrage, und einer langfristigen Wachstumsthese, die auf Elektrifizierung und Energiespeicherung basiert. Für etablierte, integrierte Produzenten wie Albemarle, SQM oder Pilbara Minerals bedeutet dieses Umfeld in erster Linie eine Frage der Kapazitätssteuerung. Für Junior-Explorer wie Chariot Resources bleibt der Zugang zu Kapital der entscheidende Faktor dafür, ob geologische Erfolge - wie die bestätigten Lithiumgehalte in Nigeria oder die Landexpansion in der McDermitt-Caldera - tatsächlich in eine Entwicklung zur Produktionsreife überführt werden können.