Zürich - Der grösste Schweizer Immobilienkonzern Swiss Prime Site hat im ersten Halbjahr 2026 höhere Mieterträge erzielt und auch dank erneut hoher Neubewertungen den Gewinn gesteigert. Auch das Asset Management entwickelte sich weiter dynamisch. Am Ausblick hält SPS fest. Im Immobiliensegment stieg der Mietertrag in den ersten sechs Monaten um 2,2 Prozent auf 230,6 Millionen Franken, wie SPS am Donnerstag mitteilte. Die Neubewertungen beliefen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab