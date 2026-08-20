Terra Balcanica: Spin-off Terra North startet hochauflösende Uran-Geophysik im Athabasca

Anzeige / Werbung

Terra Balcanica rückt mit Terra Norths Uran-Offensive im Athabasca-Becken in den Fokus: Hochauflösende Geophysik und geplanter Börsengang könnten neue Katalysatoren liefern.

Das Explorationsunternehmen Terra Balcanica Resources (CSE: TERA; FRA: UB10; OTCQB: TEBAF) treibt über sein Spin-off Terra North Resources Corp. die Entwicklung von Uran-Projekten im weltbekannten Athabasca-Becken in Saskatchewan voran. Terra Balcanica hält derzeit eine strategische Beteiligung von 39,5 Prozent an Terra North. Über dem 163,7 Quadratkilometer großen Charlot-Neely-Lake-Projektgebiet, etwa 20 Kilometer nördlich von Uranium City, startet nun eine dreiwöchige luftgestützte Geophysikmessung.

Für das Messprogramm wurde das Spezialunternehmen Special Projects Inc. aus Calgary beauftragt. Über 2.441 Linienkilometer hinweg kommen hochmoderne Gamma-Spektrometer, Magnetometer und LiDAR-Sensoren zum Einsatz. Das System liefert eine extrem hohe Oberflächenauflösung und kann radiometrische Hotspots sowie strukturelle Störungszonen präzise kartieren. Auf dem Areal sind historisch rund ein Dutzend radiometrischer Anomalien mit Gesteinsproben von über 6 Prozent U3O8 und Messwerten über 13.000 cps dokumentiert. Die Claims decken Zudem rund 20 Kilometer Streichlänge der aussichtsreichen Black-Bay-Strukturzone ab.

Die gewonnenen Daten werden mit bestehenden VTEM- und LiDAR-Untersuchungen kombiniert, um Zielzonen für bodengestützte Probenahmen und spätere Bohrprogramme Anfang 2027 exakt einzugrenzen. Für Terra North bildet die Kampagne erst den Auftakt: Weitere luftgestützte Messungen sind über den übrigen Teilen des insgesamt 594 Quadratkilometer großen Portfolios in der Athabasca-Region geplant.

Neben der operativen Entwicklung an der Oberfläche steht ein bedeutender korporativer Meilenstein unmittelbar bevor: Terra North bereitet derzeit den Börsengang an einer kanadischen Börse vor. Der Abschluss dieser Reverse-Takeover-Transaktion (RTO) ist für das vierte Quartal 2026 geplant und könnte als klarer Bewertungskatalysator für Terra Balcanica wirken.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: CA88089G2027