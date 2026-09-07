Uran-Exploration: Terra Balcanica-Beteiligung meldet Entdeckungen am ersten Flugtag!

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Terra Balcanica erhält über Terra North frühe Uran-Signale aus dem Athabasca-Becken: Sieben radiometrische Anomalien, historische U3O8-Hotspots und enges Messraster schärfen neue Bohrziele.

Terra Balcanica Resources (CSE: TERA; FRA: UB10; OTCQB: TEBAF) meldet einen vielversprechenden Explorationsauftakt im traditionsreichen Athabasca-Uranrevier: Erste vorläufige Daten einer hochauflösenden luftgestützten Geophysik-Untersuchung auf dem Charlot-Neely-Lake-Projekt in Saskatchewan lieferten bereits auf den ersten Kontrolllinien mehrere markante radiometrische Signaturen. Das 163,7 Quadratkilometer große Areal gehört zu Terra North Resources, an der Terra Balcanica mit 39,5 Prozent beteiligt ist und die eine Option auf den vollständigen Erwerb des Projekts von Fulcrum Metals hält.

Moderne Geophysik bestätigt historische Uran-Hotspots

Die laufende Befliegung umfasst 2.441 Linienkilometer mit engmaschigen Messlinien im 75-Meter-Abstand. Schon die ersten, weitmaschigen Nord-Süd-Kontrolllinien (1.000 Meter Abstand) zeigten eine bemerkenswerte Trefferquote: Ein modernes Gamma-Ray-Spektrometersystem identifizierte auf Anhieb sieben ausgeprägte Uran-Thorium-Anomalien.

Besonders hervor sticht eine Signatur nördlich des Neely Lake - ein Areal, das bereits historisch mit hochgradigen Werten auf sich aufmerksam machte. Die aktuellen Messdaten knüpfen an eine Reihe starker historischer Indikatoren an:

Historische Spitzenwerte: Über ein Dutzend bekannter radiometrischer Anomalien mit Gesteinsproben von mehr als 6 Prozent U3O8, Oberflächenaufschlüsse mit bis zu 0,8 Prozent U3O8 sowie Strahlungswerte von über 13.000 Counts per Second (cps).

Geologischer Tiefenleiter: Rund 20 Kilometer Streichlänge der regional bedeutenden Black Bay Fault durchziehen das Lizenzgebiet. Die begleitenden Magnetikmessungen trennen das Projektgebiet sauber in zwei Domänen (Beaverlodge und Zemlak).

Zusätzliches Edelmetallpotenzial: Historische Aufzeichnungen verweisen auf das Bohrloch DDH-17 aus dem Jahr 1936, das ab der Oberfläche signifikante Goldgehalte durchteufte.

Dichtes Messnetz bereitet systematische Bohrziele vor

Für Investoren markieren die vorläufigen Messwerte erst den Beginn des Newsflows: Die bisherigen Anomalien basieren ausschließlich auf den groben Kontrolllinien. Die nun folgenden Ost-West-Messlinien im engen 75-Meter-Raster werden den radiometrischen Gradienten auf bis zu 20 Meter genau auflösen.

CEO Dr. Aleksandar Miškovic betonte, dass die unmittelbare Bestätigung radiometrischer Signaturen am ersten Überflugtag die Grundlage für die anstehende Zielpriorisierung liefert. Nach vollständiger Dateninversion und geophysikalischer Modellierung sollen gezielte Bodenüberprüfungen folgen, um konkrete Bohrziele zu definieren.

Zusätzlichen Rückenwind erhält Terra North durch die unmittelbare Nachbarschaft im Beaverlodge-Distrikt: Nur rund 9 Kilometer südwestlich meldete Xcite auf dem Claim Don Lake jüngst erfolgreiche Erstbohrungen. Für Terra Balcanica bietet die Beteiligung an Terra North damit einen kostengünstigen Hebel auf hochgradige Uranentdeckungen am Nordrand des Athabasca-Beckens.

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