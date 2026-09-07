Uran-Exploration: Terra Balcanica-Beteiligung meldet Entdeckungen am ersten Flugtag!

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Terra Balcanica erhält über Terra North frühe Uran-Signale aus dem Athabasca-Becken: Sieben radiometrische Anomalien, historische U3O8-Hotspots und enges Messraster schärfen neue Bohrziele.
Terra Balcanica Resources (CSE: TERA; FRA: UB10; OTCQB: TEBAF) meldet einen vielversprechenden Explorationsauftakt im traditionsreichen Athabasca-Uranrevier: Erste vorläufige Daten einer hochauflösenden luftgestützten Geophysik-Untersuchung auf dem Charlot-Neely-Lake-Projekt in Saskatchewan lieferten bereits auf den ersten Kontrolllinien mehrere markante radiometrische Signaturen. Das 163,7 Quadratkilometer große Areal gehört zu Terra North Resources, an der Terra Balcanica mit 39,5 Prozent beteiligt ist und die eine Option auf den vollständigen Erwerb des Projekts von Fulcrum Metals hält.
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