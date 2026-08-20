Der Batterie Index des AKTIONÄR, in dem aktuell BYD, Tesla, SQM, Albemarle, LG Chem und Samsung SDI vertreten sind, konnte zuletzt wieder deutlich zulegen. Rückenwind gibt es auch weiterhin von der Nachrichten-Seite. So haben sich die weltweiten Verkäufe von Elektro-Lkw und -Bussen 2025 nahezu verdoppelt.Mit rund einer halben Million verkaufter Fahrzeuge legte der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent zu, wie eine Untersuchung des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergab, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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