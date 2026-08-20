HMS Bergbau hat vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht, wobei der Umsatz im Jahresvergleich um 71 % auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen ist, dank starker Handelsaktivitäten in den Bereichen Bulk-Produkte und flüssige Brennstoffe. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 14,1 Mio. EUR, wobei die Marge weitgehend stabil blieb. Das Management hat die Jahresprognose von 2,0 Mrd. EUR Umsatz und 35 Mio. EUR bereinigtem EBITDA bestätigt, wobei das zweite Halbjahr durch eine strengere Margendisziplin und erste signifikante Beiträge aus den Minen Maatla und HRV unterstützt wird. Zudem gelang es HMS, die bestehende Anleihe um 25 Mio. EUR auf 95 Mio. EUR aufzustocken. Wir bestätigen unser Kursziel von 85,00 EUR und die BUY-Empfehlung, da HMS Investoren eine einzigartige Gelegenheit bietet an stark wachsenden Energiemärkten in den Emerging Markets zu partizipieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
© 2026 mwb research