© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX gibt mit SAP leicht nach. Washington greift dem Anleihemarkt unter die Arme und nimmt Druck von den Renditen. Doch die Fed bleibt überraschend falkenhaft. Der DAX hat am Donnerstag etwas nachgegeben und tendiert aktuell (Stand: 09:30 Uhr) rund 0,3 Prozent schwächer bei 26.020 Punkten. Größte Verlierer sind SAP, Brenntag und Merck, während Continental, BMW und Qiagen die Gewinnerliste
Enthaltene Werte: US87612E1064,US4370761029,US5486611073,DE0007164600,US8725401090,US9311421039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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