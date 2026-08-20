As from August 21, 2026, Guard Therapeutics International AB will change issuer name/issuer code/symbol.
Company name is Disruptive Pharma AB (publ).
Old issuer name: Guard Therapeutics International AB
New issuer name: Disruptive Pharma AB (publ)
New issuer code: DPHA
Old symbol: GUARD
New symbol: DPHA
ISIN code: SE0021181559
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Disruptive Pharma AB (publ).
Old issuer name: Guard Therapeutics International AB
New issuer name: Disruptive Pharma AB (publ)
New issuer code: DPHA
Old symbol: GUARD
New symbol: DPHA
ISIN code: SE0021181559
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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