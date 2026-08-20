SAP hat in den vergangenen vier Wochen einen der spektakulärsten Turnarounds im DAX hingelegt. Am Donnerstag gibt die Aktie zwar zunächst einen kleinen Teil der Gewinne ab. Einige wichtige Chartmarken haben die Bullen dennoch zurückerobert. DER AKTIONÄR analysiert, welche Hürden der Aufholjagd jetzt noch im Weg stehen und wie viel für die SAP-Aktie nach oben noch drin ist.Der Ausgangspunkt liegt genau vier Wochen zurück. Am 23. Juli ging SAP mit 128,32 Euro aus dem Handel - dem tiefsten Stand seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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