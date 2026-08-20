Der DAX dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Dämpfer ähnlich verhalten wie schon am Vortag und kaum vom Fleck kommen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra sah Broker IG den deutschen Leitindex lediglich rund acht Punkte schwächer bei 26.083 Zählern.Bereits in der Vorwoche hatte der DAX mit 26.573 Punkten sein bisheriges Rekordhoch markiert. Seither mangelt es vor allem an neuen Käufern, während gestiegene Anleiherenditen sowie die durch den Iran-Krieg wieder höheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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