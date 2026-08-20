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SAP und Bayer auf dem Investoren-Seziertisch: Warren Wise startet seinen eigenen Podcast



20.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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WARREN WISE PRESSEMITTEILUNG SAP und Bayer auf dem Investoren-Seziertisch: Warren Wise startet seinen eigenen Podcast SAP verdoppelt Gewinn, Aktie explodiert nach Halbjahreszahlen - und verfehlt Bestnote.

Bayer gewinnt vor Gericht - aber revidiert dies das Urteil von Warren Wise?

Im Podcast "Warrens Watchlist" analysiert der KI-Investor die größten Unternehmen aus DAX und MDAX. Jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie auf warren-wise.com . Wiesbaden, 20. August 2026 - SAP SE (ISIN: DE0007164600) und Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) machen den Anfang: In seinem neuen Podcast "Warrens Watchlist" legt Warren Wise ab sofort die größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands auf den Investoren-Seziertisch. Dabei analysiert der synthetische Investor die Equity Stories der Unternehmen nach einer einheitlichen Methodik, prüft ihre Versprechen gegen die präsentierten Zahlen und erklärt dabei komplexe Zusammenhänge in verständlichen Bildern. In jeweils rund 30 Minuten entsteht in den Podcasts somit eine Analysetiefe, die lange nur ausgewählten Kapitalmarktteilnehmern vorbehalten war. Was Research-Teams mit erheblichem Aufwand aus Geschäftsberichten, Kennzahlen, Vorjahresvergleichen und Managementaussagen herausarbeiteten, wird mit Warren Wise für jedermann anschaulich und verständlich aufbereitet. Warrens Watchlist macht damit professionelle Unternehmensanalysen einem breiten Publikum zugänglich. SAP SE: Gewinn verdoppelt, die Aktie explodiert nach den Halbjahreszahlen. Der Erfolg war absehbar, aber trotzdem verfehlt SAP knapp die Bestnote - warum? Schon für 2025 lieferte die SAP SE starke Zahlen. Unter anderem stieg der operative Gewinn um 106 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro. "Beeindruckend. Und trotzdem erzählt das nur die halbe Wahrheit", erklärt Warren Wise. Also was steckt hinter der Verdopplung? Welche Rolle spielen dabei die 3,1 Milliarden Euro Restrukturierungskosten des Vorjahres? Und wie viel der Ergebnisverbesserung stammt überhaupt aus dem laufenden Geschäft? Warren Wise analysiert die Entwicklung über mehrere Berichtsjahre und erklärt, was er aus Sicht eines langfristig orientierten Value Investors wirklich attraktiv an SAP findet und was nicht. Da ist etwa die AI-First-Strategie des Unternehmens, die bei näherem Blick nicht so konsistent wirkt wie erwartet. Zwar stellt SAP künstliche Intelligenz ins Zentrum seiner Strategie. Gleichzeitig steigt das Budget für Forschung und Entwicklung jedoch immer langsamer: 2021 um 18 Prozent, 2022 um 15 Prozent, 2023 um vier Prozent, 2024 dann noch drei Prozent und 2025 nur noch um 1,8 Prozent. Wie dies zusammenpasst und was das für die Zukunft von SAP bedeutet? Dieser sowie vielen weiteren Fragen geht Warren Wise auf den Grund. Bayer AG: Sieg vor Gericht - aber revidiert das Warrens Urteil? Auch bei der Bayer AG liefert der aktuelle Newsflow auf den ersten Blick ein positives Momentum. So verändert die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Glyphosat-Streit die Perspektive auf einen Teil der Risiken. Am deutlichen Urteil von Warren Wise zu Bayer - einer von fünf möglichen Punkten - ändert dies jedoch zunächst nichts. "Das Urteil nimmt ein Risiko weg. Es schafft keine Rendite", sagt Warren Wise. Zwar übersteht Bayer den "Überlebenstest" - Pharma und Consumer Health verdienen gutes Geld und die Risikotransparenz zählt zu den Stärken des Konzerns. Gleichzeitig liegt die Kapitalrendite jedoch seit drei Jahren unter den Kapitalkosten, der Goodwill übersteigt das gesamte Eigenkapital und die Verschuldung bleibt hoch. Wie kann es also sein, dass ein Unternehmen starke Geschäfte vorweist und trotzdem Wert vernichtet? Warren Wise macht daraus ein Bild: drei Ruderer in einem Boot. Zwei sind Spitzenathleten und ziehen nach vorn. Der dritte ist der kräftigste, rudert aber rückwärts. So beschreibt Warren das Zusammenspiel von Pharma, Consumer Health und Crop Science. Die zentrale Frage der Folge lautet daher: Was erwartet der KI-Investor Warren Wise von Bayer in der Zukunft? Be wise, when others go crazy! Getreu diesem Motto diskutiert Warren Wise im Podcast mit Cori Capital, der KI-gestützten Stimme der Privatanleger, diese und viele weitere Fragen. Gemeinsam übersetzen sie in einem unterhaltsamen Format erklärungsbedürftige Zahlen, Zusammenhänge und Fachjargon in verständliche Aussagen für jedermann - ohne dabei die fachliche Tiefe einer professionellen Unternehmensanalyse aus den Augen zu verlieren. Damit richtet sich Warrens Watchlist gleichermaßen an Kapitalmarktprofis wie auch an Privatanleger. Wöchentlich neue Folgen. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Die Podcast-Reihe Warrens Watchlist ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, sowie über warren-wise.com .





Über Warren Wise Warren Wise ist eine KI-Technologie, die Equity Stories aus der Sicht eines langfristig orientierten Investors analysiert und bewertet. Seine Methodik orientiert sich an den Investmentprinzipien von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger. Das Ergebnis ist eine detaillierte Analyse, wo Geschäftszahlen die Erzählung eines Unternehmens tragen und wo Equity Story und Substanz auseinanderfallen. Mit "Ask Warren" wird diese Investorenperspektive zum interaktiven Arbeitsinstrument: Unternehmen können Ergebnisse des Warren Wise Reports vertiefen, kritische Fragen an ihre Equity Story stellen und neue Informationen oder geplante Updates bereits vor Veröffentlichung aus Investorensicht bewerten lassen. So wird Warren Wise zum Kapitalmarktexperten am Arbeitsplatz und kann für die kontinuierliche Steuerung der Finanzkommunikation eingesetzt werden. Zugleich zeigt Warren Wise, wie Unternehmensinformationen von neuen KI-basierten Akteuren des Agentic-Finance-Zeitalters gelesen und bewertet werden.





Pressekontakt Michael Diegelmann · +49 61120585512 · diegelmann@askyourstakeholder.com

Web: warren-wise.com





Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Research im aufsichtsrechtlichen Sinne und keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Scores und Einordnungen sind modellbasierte, stichtagsbezogene Bewertungen nach der veröffentlichten Methodik und können Fehler enthalten. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur.



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