DJ PTA-News: PCC SE: PCC mit Umsatz- und Ergebnissteigerungen im zweiten Quartal 2026 - PCC-Gruppe festigt den Aufwärtstrend aufgrund des anhaltenden Preisanstiegs in den Kernaktivitäten.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC mit Umsatz- und Ergebnissteigerungen im zweiten Quartal 2026

PCC-Gruppe festigt den Aufwärtstrend aufgrund des anhaltenden Preisanstiegs in den Kernaktivitäten.

Duisburg (pta000/20.08.2026/14:47 UTC+2)

Der Duisburger PCC-Konzern hat im zweiten Quartal die positive Geschäftsentwicklung weiter ausgebaut. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresvergleich deutlich, um 77,1 % auf 35,4 Millionen EUR, wobei fast alle Konzernsegmente ihr EBITDA steigerten. Im ersten Halbjahr kumulierte sich das EBITDA auf 48,3 Millionen EUR, ein Plus von 45,0 %.

Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal zum Vorjahresquartal um 5,7 % auf 246,3 Millionen EUR. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Konzernumsatz mit 467,3 Millionen EUR um 3,5 % unter Vorjahr, da der Aufwärtstrend erst im zweiten Quartal voll zu Buche schlug.

Auf operativer Ebene (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) erzielte die PCC-Gruppe im zweiten Quartal einen Gewinn von 15,8 Millionen EUR gegenüber einem Verlust von -0,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr kumulierte sich das EBIT auf 8,0 Millionen EUR (Vorjahr: -8,7 Millionen EUR).

Das Vorsteuerergebnis (EBT) war im zweiten Quartal mit 5,7 Millionen EUR ebenfalls wieder positiv (Vorjahr: -21,4 Millionen EUR). Kumuliert im ersten Halbjahr ging der Vorsteuerverlust um über 81,8 % auf -9,8 Millionen EUR zurück.

Die genannten Zahlen sind vorläufig. Die prüferische Durchsicht des Zwischenabschlusses des PCC-Konzerns zum 30. Juni 2026 erfolgt derzeit durch den Wirtschaftsprüfer. Die Veröffentlichung des Zwischenabschlusses ist am 17. September vorgesehen.

"Insgesamt verzeichnet die PCC-Gruppe nach einem eher verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2026 seit Anfang März einen deutlichen Aufwärtstrend in ihren Kernaktivitäten, der sich im zweiten Quartal fortsetzte", erklärt Riccardo Koppe, Finanzvorstand/Chief Financial Officer der PCC SE, und ergänzt: "Diese positive Geschäftsentwicklung basiert auf höheren Anlagenauslastungen und einer seit Ausbruch des Iran-Krieges anhaltend hohen Auftragslage in den Chemiesegmenten der PCC-Gruppe. Denn angesichts der Unterbrechung der asiatischen Lieferketten aufgrund des Konflikts um die Straße von Hormus gewährleisten wir als europäischer Chemieproduzent den Kunden in Europa und den USA eine hohe Lieferstabilität", erläutert Riccardo Koppe, "Preissteigerungen bei Rohstoffen können bislang weitestgehend über die Verkaufspreise weitergegeben werden, und Versorgungsengpässe bei eigenen Rohstoffen bestehen derzeit nicht."

Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr

Der Vorstand der PCC SE geht davon aus, dass dieser Trend zunächst anhält und sieht auch für das Gesamtjahr eine positive Perspektive. Im aktuellen Ausblick für 2026 rechnet er beim Umsatz mit einem Wachstum von 5 % bis 10 % auf nahezu 1 Milliarde EUR, beim EBITDA vor Einmaleffekten mit einem Plus von über 20 % auf einen dreistelligen Millionenbetrag und beim EBIT mit der Rückkehr in die Gewinnzone.

Entwicklung in den Konzernsegmenten

Umsatzstärkstes Segment ist weiterhin Tenside & Derivate. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal zum Vorjahr um 18,8 % auf 74,0 Millionen EUR und das EBITDA um 66,8 % auf 9,7 Millionen EUR. Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Rohstoffpreise signifikant gestiegen, jedoch nahm gleichzeitig auch die Nachfrage europäischer Kunden nach Produkten der PCC zu. Dies gilt auch für das Segment Polyole & Derivate, das den Quartalsumsatz um 18,7 % auf 51,6 Millionen EUR steigerte und das EBITDA um 147,4 % auf 11,2 Millionen EUR. Im Segment Chlor & Derivate lag das EBITDA im zweiten Quartal über dem Vorjahr, der Umsatz ging jedoch preisbedingt weiter zurück.

Der vorübergehende Stillstand der Siliziummetall-Produktion hält an. Sowohl Umsatz als auch Verluste des Segments Silizium & Derivate gingen daher deutlich zurück. Der Cash-Bedarf konnte deutlich reduziert werden. Die Verhandlungen, die eine Wiederaufnahme der Produktion ermöglichen sollen, sind auf allen Ebenen weit fortgeschritten. Der Umsatz im Segment Handel & Services stieg um 51,6 % auf 34,7 Millionen EUR und das EBITDA um 27,4 % auf 7,5 Millionen EUR. Im Segment Logistik verteidigte die intermodale Containerlogistik die Marktführerschaft in Polen. Der Segmentumsatz stieg im zweiten Quartal um 5,9 % auf 41,6 Millionen EUR, das EBITDA sogar um 30,1 % auf 8,4 Millionen EUR. Im Segment Holding & Projekte haben wir das Projekt zum Bau einer Chloralkalianlage gestoppt. Es läuft ein Schiedsgerichtsverfahren mit dem ursprünglichen Vertragspartner.

Straffung der Konzernstruktur im Segment Chlor & Derivate

Die PCC SE konsolidiert die Geschäftsaktivitäten im Segment Chlor & Derivate. Dabei ist vorgesehen, das Geschäft zur Produktion und zum Vertrieb von Monochloressigsäure (MCAA), also die Tochtergesellschaften MCAA SE sowie PCC MCAA Sp. z o.o., in die PCC Rokita SA einzubringen. Dies soll im Rahmen eines Aktientauschs im zweiten Halbjahr umgesetzt werden. Hierzu haben die PCC SE und die PCC Rokita SA am 16. Juni 2026 eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Tilgung endfälliger Anleihen

Die PCC SE hat zum 1. Juli die 2021 emittierte Anleihe ISIN DE000A3E5XXX sowie zum 1. April die 2022 emittierte Anleihe ISIN DE000A3MQXXX endfällig getilgt. Beide Anleihen waren zu 4,00 % verzinst, die Rückzahlungsvolumina betrugen 29,6 Millionen EUR bzw. 21,0 Millionen EUR.

Dieser Quartalsbericht ist als Download online unter https://www.pcc-finanzinformationen.eu verfügbar.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 923,6 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,4 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter: https://www.pcc.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: PCC SE Moerser Straße 149 47198 Duisburg Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: pr@pcc.eu Website: www.pcc.eu ISIN(s): DE000A460XXX (Anleihe) DE000A460XXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787230020985 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)