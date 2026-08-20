Mitteilung der PCC SE: PCC mit Umsatz- und Ergebnissteigerungen im zweiten Quartal 2026- PCC-Gruppe festigt den Aufwärtstrend aufgrund des anhaltenden Preisanstiegs in den Kernaktivitäten Der Duisburger PCC-Konzern hat im zweiten Quartal die positive Geschäftsentwicklung weiter ausgebaut. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresvergleich deutlich, um 77,1 % auf 35,4 Millionen €, wobei fast alle Konzernsegmente ihr EBITDA steigerten. Im ersten Halbjahr kumulierte sich das EBITDA auf 48,3 Millionen €, ein Plus von 45,0 %. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal zum Vorjahresquartal um 5,7 % auf 246,3 Millionen €. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Konzernumsatz mit 467,3 Millionen € um 3,5 % unter Vorjahr, da der Aufwärtstrend erst im zweiten Quartal voll zu Buche schlug. Auf operativer Ebene (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) erzielte die PCC-Gruppe im zweiten Quartal einen Gewinn von 15,8 Millionen € gegenüber einem Verlust von -0,7 Millionen € im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr kumulierte sich das EBIT auf 8,0 Millionen € (Vorjahr: -8,7 Millionen €). Das Vorsteuerergebnis (EBT) war im zweiten Quartal mit 5,7 Millionen € ebenfalls wieder positiv (Vorjahr: -21,4 Millionen €). Kumuliert im ersten Halbjahr ging der Vorsteuerverlust um über 81,8 % auf -9,8 Millionen € zurück.Die genannten Zahlen sind vorläufig. ...

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