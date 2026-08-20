Antimon und Goldfund: Explorer in Kanada legt massiv nach!

Anzeige / Werbung

Critical One Energy meldet neue Bohrergebnisse vom Howells-Lake-Projekt in Ontario. Neben weiteren oberflächennahen Abschnitten mit hohen Antimongehalten habe das Unternehmen nun auch Goldmineralisierung in mehreren Bohrlöchern nachgewiesen. Nach Unternehmensangaben sollten die Daten das geologische Modell erweitern und die Grundlage für eine künftige Mineralressource verbessern.

Critical One Energy meldet neue Bohrergebnisse vom Howells-Lake-Projekt in Ontario. Neben weiteren oberflächennahen Abschnitten mit hohen Antimongehalten habe das Unternehmen nun auch Goldmineralisierung in mehreren Bohrlöchern nachgewiesen. Nach Unternehmensangaben sollten die Daten das geologische Modell erweitern und die Grundlage für eine künftige Mineralressource verbessern.

Erweiterung der Antimonzone

Die stärksten neuen Antimonwerte stammen aus Bohrloch HWL-2026-016. Dort ergaben die Analysen 31,5 Meter mit 4,9 Prozent Antimon, darunter 4,0 Meter mit 21,2 Prozent. Ein getrennter Abschnitt erreichte über 13,9 Meter durchschnittlich 6,6 Prozent, einschließlich eines Meters mit 36,9 Prozent. Nach Angaben von Critical One liegt das Bohrloch rund 70 Meter nordöstlich der zuvor untersuchten Bohrlöcher 6 und 7. Damit bestätige es die Fortsetzung der hochgradigen Zone. Im Mai hatte Critical One für Bohrloch 6 acht Meter mit 42,2 Prozent Antimon gemeldet. Im Juli folgten für Bohrloch 7 weitere 4,17 Meter mit 27,35 Prozent. Die Resultate aus Bohrloch 16 vergrößern nun die erfasste Ausdehnung und ergänzen die früheren Ergebnisse um längere mineralisierte Bohrkerne.