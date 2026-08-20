Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.983 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start baute der Dax zunächst seine Verluste weiter aus, bevor er am Nachmittag einen Teil von ihnen reduzierte.



Seitdem der Dax in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch erreicht hatte, hält angesichts mangelnder Impulse eine Kurskorrektur an. Erschwerend kommt hinzu, dass die hohen Renditen von 30-jährigen US-Anleihen und steigende Renditen für deutsche und japanische Anleihen derzeit festverzinsliche Wertpapiere im Vergleich zu Aktien attraktiver machen.



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papier von Qiagen an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Adidas-Aktien.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 65 Euro und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 11 bis 14 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg ebenfalls deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 93,42 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1682 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8560 Euro zu haben.





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