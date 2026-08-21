Gold & Kupfer legen los: Axo Metals und Amex Gold Mining erreichen zentrale Meilensteine!

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Kupfer erreicht am LME-Kassamarkt Rekordniveau, Gold erholt sich. Axo sichert sich zentrale Umweltgenehmigung, während Amex Umweltprüfung startet und 40.000 Tonnen-Großprobe sichtbar vorantreibt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Metals Corp. und Amex Gold Mining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Metals Corp. und Amex Gold Mining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 21. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Gold bleibt hoch bewertet - Kupfer zeigt, wie eng der Markt werden kann! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Ausgangslage für Gold und Kupfer bleibt außergewöhnlich. Gold erreichte am 20. August mit 4.525,79 USD je Feinunze zwischenzeitlich den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Unterstützend wirkten zuletzt ein schwächerer US-Dollar und zeitweise niedrigere langfristige US-Renditen. Gleichzeitig bleiben Inflation und die weitere Fed-Politik wichtige Gegenkräfte - ein geradliniger Preisanstieg ist daher nicht vorauszusetzen.

Noch spektakulärer war die kurzfristige Bewegung am Kupfermarkt: Am LME-Kassamarkt erreichte Kupfer im Zuge einer ausgeprägten Marktverengung zeitweise ein Rekordniveau von über 14.900 USD je Tonne. Dieser Preissprung war wesentlich von einer technischen Angebots- und Positionsverknappung an der LME geprägt und darf deshalb nicht mit einer rein fundamental getriebenen Preisprognose gleichgesetzt werden. Er unterstreicht jedoch, wie sensibel ein physisch knapper Markt reagieren kann.

Langfristig bleibt die fundamentale Kupferstory stark. S&P Global prognostiziert einen Anstieg der weltweiten Kupfernachfrage von rund 28 Mio. t im Jahr 2025 auf etwa 42 Mio. t bis 2040. Ohne erheblichen Ausbau von Minenproduktion und Recycling könnte daraus nach der Studie eine Versorgungslücke von rund 10 Mio. t entstehen. Neben Stromnetzen, Elektrifizierung und erneuerbaren Energien entwickeln sich KI-Rechenzentren und Verteidigung zu zusätzlichen Nachfragevektoren.

Quelle: Eigene Darstellung

Auch Gold hat einen technologischen Nachfragebaustein: Der World Gold Council meldete für das zweite Quartal 2026 eine leicht höhere Technologienachfrage, wobei KI-bezogene Anwendungen die Schwäche in Teilen der Konsumelektronik ausglichen. Für die Goldinvestmentthese bleiben dennoch Investoren, Zentralbanken, Realzinsen, der US-Dollar und geopolitische Risiken wesentlich bedeutender als die industrielle Verwendung.

Axo Metals: "MIA' bringt "San Antonio' einen entscheidenden Schritt weiter!

Axo Metals Corp. (WKN A42784) hat sein Profil 2026 deutlich verbreitert: Mit der Ende Januar abgeschlossenen Übernahme von Sapuchi Minera kam das fortgeschrittene "San Antonio'-Goldprojekt in Sonora hinzu, während "La Huerta' in Jalisco den Kupferhebel im Portfolio bildet.

Quelle: Axo Metals

Der wichtigste jüngste Meilenstein ist die Entscheidung des mexikanischen Umweltministeriums "SEMARNAT' vom 27. Juli: Die Umweltverträglichkeitserklärung "MIA' für "San Antonio' wurde genehmigt. Nach Angaben von Axo handelt es sich um die zentrale Umweltgenehmigung, die für Bau und Betrieb des Projekts erforderlich ist. Sie umfasst die bestehende Infrastruktur sowie die derzeitigen Ressourcenbereiche von "San Antonio'.

Axo kann dabei auf reale Projektinfrastruktur zurückgreifen. Zum Bestand gehören unter anderem der ehemals produzierende Tagebau "Luz del Cobre', Halden, Abraumflächen, eine "Carbon-in-Column'-Aufbereitungsanlage und Camp-Infrastruktur. Diese Kerninfrastruktur ist nach Unternehmensangaben bereits genehmigt und benötigt keine zusätzlichen Bodennutzungsfreigaben.

Ganz abgeschlossen ist das Genehmigungsverfahren für einen möglichen Abbau der Lagerstätten "Sapuchi', "Golfo de Oro' und "California' allerdings noch nicht. Für diese Bereiche finalisiert Axo die Änderung der Bodennutzung ("Cambio de Uso de Suelo', "CUS'). Der Antrag wurde nach Unternehmensangaben bereits früher im Jahr eingereicht. Axo bezeichnet das "CUS' als routinemäßigen administrativen Folgeschritt und erwartet eine Entscheidung vor Jahresende.

Parallel soll die ökonomische Basis aktualisiert werden. P&E Mining Consultants arbeitet an einer "Preliminary Economic Assessment' ("PEA') einschließlich einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung. Die Fertigstellung wird nach Unternehmensplanung bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Die derzeitige Mineralressource umfasst nach Unternehmensangaben 576.000 Unzen Gold mit 1,20 g/t in der Kategorie "Angezeigt' sowie 544.000 Unzen mit 1,02 g/t in der Kategorie "Abgeleitet'. Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Erst die noch ausstehende PEA soll eine aktuelle wirtschaftliche Einordnung liefern.

Auch das laufende Bohrprogramm liefert Ansatzpunkte für die weitere Entwicklung. Unter den ersten 21 gemeldeten Bohrlöchern befand sich SOSAP-26-020 mit 23,6 m zu 2,13 g/t Gold direkt ab Oberfläche. Weitere Highlights waren 27,1 m zu 1,31 g/t Au ab 29 m und 26,8 m zu 1,33 g/t Au ab 82 m Bohrlochtiefe.

Amex Gold Mining: Machbarkeitsstudie, Umweltverfahren und Untertagearbeiten greifen ineinander!

Amex Gold Mining Inc. (WKN A42G55) befindet sich beim zu 100% gehaltenen "Perron'-Projekt im "Abitibi'-Grünsteingürtel bereits in einer weiter fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

Quelle: Amex Gold

Seit Ende Juni firmiert die ehemalige Amex Exploration Inc. unter dem Namen Amex Gold Mining Inc.

Die Phase-1-Machbarkeitsstudie bildet die technische und wirtschaftliche Grundlage des geplanten ersten Entwicklungsschritts. Sie weist Proven & Probable Mineral Reserves von 1,989 Mio. t mit 12,1 g/t Gold aus. Das Modell sieht über fünf Jahre durchschnittlich rund 147.000 Unzen Goldproduktion pro Jahr bei "All-in Sustaining Costs' von 910,- USD je Unze vor. Die anfänglichen Investitionen werden auf 193,9 Mio. CAD geschätzt. Zugleich modelliert die Studie 68,1 Mio. CAD Vorproduktionsumsatz, der einen Teil des Kapitalbedarfs kompensieren könnte.

Auch die Wirtschaftlichkeitskennzahlen fallen im Basisszenario außergewöhnlich hoch aus: "After-Tax-NPV5' von 1,127 Mrd. CAD, "After-Tax-IRR' von 114,6% und eine modellierte Amortisationszeit von 0,5 Jahren ab Beginn des kommerziellen Betriebs. Entscheidend für die Einordnung ist jedoch die Studienannahme von 3.500,- USD je Unze Gold und einem CAD/USD-Wechselkurs von 1,38.

Regulatorisch hat Amex am 13. August einen weiteren formellen Schritt vollzogen: Mit der Einreichung der "Project Notice' beim Québecer "MELCCFP' wurde das Umweltprüfungsverfahren für die geplante "Perron'-Mine offiziell eingeleitet. Es handelt sich dabei noch nicht um eine Genehmigung der kommerziellen Mine. Nach Prüfung der "Project Notice' soll die Behörde eine Richtlinie herausgeben, die den Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung festlegt. Amex arbeitet bereits an Baseline-Studien, Engineering, technischen Bewertungen und Stakeholder-Einbindung.

40.000 Tonnen: Großprobe wird vom Plan zur Untertagepraxis

Parallel läuft ein eigenständiger, vollständig genehmigter Entwicklungsschritt: das 40.000-Tonnen-Untertage-Großprobenprogramm aus der hochgradigen Champagne Zone. Ziel ist es, geologische, geotechnische, metallurgische und operative Daten unter realen Bedingungen zu gewinnen und damit Annahmen der Machbarkeitsstudie, Abbaumethoden und spätere Minenplanung weiter zu überprüfen beziehungsweise zu optimieren.

Die Baustelleneinrichtung ist inzwischen sichtbar fortgeschritten. Flächen für wichtige Anlagen wurden hergestellt, temporäre Büro- und Versorgungseinrichtungen aufgebaut und die Wasseraufbereitung installiert. Mit CMAC-Thyssen Mining Group wurde zudem ein spezialisierter Untertageauftragnehmer verpflichtet, der den Rampenvortrieb, Gebirgssicherung, Bohr- und Sprengarbeiten sowie Gewinnung und Transport der Großprobe übernehmen soll.

Anfang August folgte der nächste Schritt: Alle für den Bau des Untertageportals erforderlichen Bohr- und Sprengarbeiten wurden abgeschlossen.

Portal-Sprengarbeiten am Perron-Projekt. Quelle: Amex Gold Mining; Video der Sprengarbeiten: https://www.youtube.com/watch?v=PwyKQKv7sUQ

Danach begann die Aushebung, anschließend sollen Gebirgssicherung und Rampenvortrieb folgen. Amex weist darauf hin, dass Teile der für die Großprobe errichteten Infrastruktur - vorbehaltlich der erforderlichen weiteren Genehmigungen - später in eine kommerzielle Mine integriert werden könnten.

Finanziell wurde der Entwicklungspfad im Juni zusätzlich gestärkt. Die 2026 abgeschlossenen Platzierungen brachten insgesamt rund 79,7 Mio. CAD brutto ein. Die letzte Tranche wurde vom strategischen Investor Eldorado Gold gezeichnet. Die aktuelle Unternehmenspräsentation weist Eldorado mit rund 27% als Großaktionär aus. Die Mittel sind unter anderem für die Großprobe, einen Teil der Phase-1-Entwicklung, die Phase-2-Machbarkeitsstudie, Exploration und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Fazit: Zwei Projekte, zwei Reifestufen - und mehrere klar definierte Katalysatoren!

Axo Metals Corp. (WKN A42784) steht an einem wichtigen Übergangspunkt. Mit der "MIA' ist eine zentrale Umweltgenehmigung für "San Antonio' vorhanden, bestehende Infrastruktur und aktuelle Bohrergebnisse erhöhen die operative Substanz. Die nächsten entscheidenden Punkte sind nun die "CUS'-Entscheidung und vor allem die "PEA' samt Ressourcenupdate. Sie sollen zeigen, wie sich der vorhandene Projektbestand wirtschaftlich einordnen lässt.

Amex Gold Mining Inc. (WKN A42G55) ist einen Entwicklungsschritt weiter. Für Phase 1 liegt eine Machbarkeitsstudie mit Mineral Reserven und starken modellierten Wirtschaftlichkeitskennzahlen vor. Gleichzeitig läuft das genehmigte Großprobenprogramm sichtbar an, während die Project Notice das Umweltprüfungsverfahren der geplanten kommerziellen Mine eröffnet. Die hohe Goldpreissensitivität der Studienökonomie bleibt Chance und Risiko zugleich.

Beide Unternehmen treffen damit auf ein Rohstoffumfeld, in dem Gold auf hohem Niveau notiert und Kupfer sowohl kurzfristig durch Marktengpässe als auch langfristig durch Elektrifizierung, Netzausbau und neue digitale Infrastruktur geprägt wird.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wissenschaftliche und technische Grundlage sowie Qualified Persons

Axo Metals: Die Angaben zu San Antonio, zur aktuellen Mineralressource, den Bohrergebnissen, der laufenden PEA und der MIA/CUS-Situation beruhen insbesondere auf den Unternehmensmeldungen vom 27. Januar, 23. Februar, 26. Mai und 27. Juli 2026. Charles Spath, P.Geo., ist die von Axo Metals benannte, nicht unabhängige Qualified Person gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben der einschlägigen Primärquellen geprüft und genehmigt. Die 2022 veröffentlichte Mineralressourcenschätzung für San Antonio wurde von den in der zugrunde liegenden technischen Dokumentation benannten unabhängigen Qualified Persons erstellt beziehungsweise geprüft.

Amex Gold Mining: Die Phase-1-Machbarkeitsstudie wird durch den am 28. Mai 2026 eingereichten NI-43-101-Technical-Report gestützt. Als unabhängige Qualified Persons werden darin unter anderem Antoine Yassa, P.Geo., Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D., Stephen Coates, P.Eng., Alexandre Burelle, P.Eng., Amélie C. Ouellet, P.Eng., sowie weitere im Technical Report benannte Fachpersonen aufgeführt. Die technischen Inhalte der aktuellen Projektmitteilung vom 13. August 2026 sowie der Meldungen zum Großprobenprogramm wurden von Aaron Stone, P.Geo., Vice President Exploration von Amex und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Diese QP-Prüfungen beziehen sich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Werbebeitrag. Die JS Research GmbH hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben nicht unabhängig verifiziert. Für die strengste kanadische Compliance-Praxis sollte die endgültige technische Fassung vor Veröffentlichung zusätzlich durch die jeweils zuständige Qualified Person des betreffenden Emittenten geprüft und genehmigt werden.

Quellen und Datenstand

• Reuters, Gold market update, 20.08.2026

• Reuters, "LME gripped by flash squeeze as copper tensions boil over", 19.08.2026

• S&P Global, "Copper in the Age of AI: Challenges of Electrification", 08.01.2026

• World Gold Council, "Gold Demand Trends: Q2 2026", 30.07.2026

• Axo Metals, San Antonio acquisition and exploration/drilling updates, 27.01./26.05.2026

• Axo Metals, "Secures Major Environmental Permit Approval…", 27.07.2026

• Amex Gold Mining, Phase 1 Feasibility Study / NI 43-101 Technical Report, 28.05.2026

• Amex Gold Mining, Final Tranche of C$80 Million Private Placement, 18.06.2026

• Amex Gold Mining, bulk-sample construction / CMAC / portal-blasting updates, 06.07./13.07./05.08.2026

• Amex Gold Mining, "Files Project Notice for the Perron Gold Mine", 13.08.2026

Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert.

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Zukunftsgerichtete Informationen sowie wissenschaftliche und technische Angaben: Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Informationen, Unternehmensziele sowie wissenschaftliche und technische Angaben. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Preliminary Economic Assessments sind vorläufig und können Inferred Mineral Resources einbeziehen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineral Reserves ermöglichen würden. Machbarkeitsstudien, Mineral Reserves, NPV, IRR, AISC, Produktions- und Kapitalannahmen beruhen auf definierten Modellannahmen und sind keine Garantien künftiger Ergebnisse. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen; Die JS Research GmbH hat die technischen Angaben nicht unabhängig verifiziert.

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