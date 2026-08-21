Nach vier schwächeren Handelstagen könnte der DAX diesen Negativlauf womöglich endlich durchbrechen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart sah Broker IG den deutschen Leitindex immerhin 19 Punkte höher bei 26.002 Zählern. In der Vorwoche hatte der DAX bei 26.573 Punkten noch sein Rekordhoch erreicht.Seither gab der deutsche Leitindex immer weiter ab. Am gestrigen Donnerstag fand der Index bei 25.914 Punkten jedoch einen Boden und behauptete sich letztlich oberhalb seiner 21-Tage-Linie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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