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Bei Moderna ging es zuletzt steil nach oben, sehr spektakulär. Und jetzt könnte Novavax nachziehen. Der Grund bei Moderna ist ein Paukenschlag aus der Krebsforschung, der die ganze Impfstoffbranche elektrisiert hat. Doch nicht nur die Nachrichtenlage macht Novavax interessant. Auch der Chart spricht plötzlich eine neue Sprache. Die Aktie hat sich über zwei wichtige gleitende Durchschnitte geschoben. Das sieht nach den ersten Anzeichen eines Aufwärtstrends aus. Lohnt sich jetzt ein genauerer Blick auf Novavax? Wir haben die aktuelle Lage für Sie beobachtet!

Rückenwind aus der Branche

Novavax gehörte zuletzt zu den Gewinnern. Der Auslöser: Moderna und Merck präsentierten Daten zu einem individualisierten Krebsimpfstoff gegen Melanome, kombiniert mit Keytruda. Die Studie zeigte deutliche Verbesserungen beim rückfallfreien Überleben der Patienten. Ein historischer Erfolg, der die komplette Branche mitriss. Novavax selbst zog am Mittwoch um mehr als fünf Prozent an, zeitweise waren es sogar noch etwas mehr. Zwar ist Novavax vor allem für klassische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten bekannt, doch das Unternehmen bringt mit seiner Matrix-M-Adjuvans-Plattform ebenfalls Know-how mit, das auch in der Onkologie gefragt sein könnte. Genau diese Fantasie könnte den Kurs weiter beflügeln. Fundamental bleibt die Lage aber gemischt. Der jüngste Quartalsumsatz lag bei rund 56,7 Millionen US-Dollar, deutlich unter den früheren Pandemie-Höchstständen. Gleichzeitig rutschte Novavax von einem Gewinn zurück in einen Verlust.

Charttechnik und Analysten

Charttechnisch tut sich aber gerade etwas bei Novavax. Die aktie hat sich über den 50er und den 200er SMA geschoben. Das ist ein Signal, das Anleger gerne als Beginn eines neuen Aufwärtstrends deuten. Die 52-Wochen-Spanne reicht von etwa 6,18 bis knapp 12 US-Dollar. Aktuell bewegt sich der Kurs im unteren bis mittleren Bereich dieser Spanne, aber mit klarer Tendenz nach oben. Auffällig ist zudem das hohe Short-Interest von über 28 Prozent des Streubesitzes. Sollte sich der positive Trend fortsetzen, könnte das einen Short-Squeeze befeuern und die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken. Ein Blick auf die Analystenmeinungen zeigt ein gespaltenes Bild. Die Kursziele reichen von 7 bis 25 US-Dollar, im Schnitt liegen sie bei rund 14 US-Dollar. Das wäre fast eine Verdopplung vom aktuellen Niveau aus gesehen. Manche Analysten trauen der Aktie also einiges zu, andere bleiben skeptisch und raten eher zur Vorsicht. Diese Spannbreite zeigt, wie unterschiedlich das Geschäftsmodell von Novavax derzeit eingeschätzt wird. Die einen setzen auf die neuen Partnerschaften und das Potenzial der Matrix-M-Technologie, die anderen blicken eher auf die schrumpfenden Umsätze aus dem klassischen COVID-Geschäft. Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung, und genau das macht Novavax gerade zu einem Titel, den man im Auge behalten sollte.

Was tun?

Die Lage bei Novavax bleibt derzeit zweigeteilt. Auf der einen Seite die frische Kursdynamik, getrieben von der Krebsimpfstoff-Euphorie und dem technischen Ausbruch über wichtige Marken. Auf der anderen Seite ein Geschäft, das mit rückläufigen COVID-Umsätzen und einem Rutsch in die roten Zahlen kämpft. Die Analystenziele liegen im Schnitt bei rund 14 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das bedeutet, das Potenzial wäre also da. Wer möchte, kann die Entwicklung der kommenden Wochen abwarten, um zu sehen, ob sich der Trend bestätigt oder es sich nur um ein kurzes Strohfeuer handelt. Wer spekulativ eingestellt ist, könnte aber auch schon jetzt zugreifen und relativ eng absichern mit der Möglichkeit auf einen potenziellen Verdoppler.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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