Fresenius zieht sich bei Fresenius Medical Care (FMC) weiter zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend bekannt gab, wird der Anteil um 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro reduziert. Diese werden an ausgewählte institutionelle Investoren verkauft, heißt es. Die Aktie von FMC reagierte mit neuen Verlusten.Die verkauften Aktien entsprechen rund 2,9 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von Fresenius Medical Care. "Mit diesem Schritt reduzieren wir unsere Finanzbeteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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