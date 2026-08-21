Es war der größte Kurssprung der Firmengeschichte: Am Mittwoch katapultierte sich die Moderna-Aktie um bis zu 177 Prozent nach oben. Am Donnerstag kam es dann jedoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Knapp 24 Prozent gab das Papier wieder nach bis in den Bereich von 133 Dollar.Gemeinsam mit Merck & Co meldete der mRNA-Pionier zur Wochenmitte, dass der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran autogen in der Phase-3-Studie INTerpath-001 beim Melanom seine Endpunkte erreichte - der erste späte Studienerfolg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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