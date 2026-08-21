Mit positiven Phase-3-Studiendaten eines personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffs bei Melanomen haben Moderna und der Forschungspartner Merck & Co in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. Doch damit das Vakzin auch auf jeden Patienten zugeschnitten werden kann, braucht es die richtige Vorabdiagnostik. Und hier kommt der AKTIONÄR-Tipp Personalis ins Spiel.Moderna und Merck & Co nutzen seit Beginn des klinischen Entwicklungsprogramms des Hoffnungsträgers Intismeran autogene (V940/mRNA-4157) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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