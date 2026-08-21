Cambria Gold Mines liefert positive Nachrichten von seinen kanadischen Goldprojekten und sorgt damit für spürbaren Rückenwind. Charttechnisch bildet die Aktie nach der langen Talfahrt inzwischen erste Anzeichen eines Bodens. Neuigkeiten von Premier und Red Mountain Cambria Gold Mines hat starke neue Bohrergebnisse aus der Prew Zone des Premier-Goldprojekts in British Columbia vorgelegt, mit einem Highlight-Abschnitt von 24,36 Gramm Gold pro Tonne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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