Moderna hat diese Woche mit positiven Ergebnissen zu einem personalisierten Krebsimpfstoff für Schlagzeilen gesorgt. Der Durchbruch spielt einem Geheimtipp voll in die Karten. Kein Wunder, ist das Unternehmen ein Experte darin, Technologien wie Künstliche Intelligenz mit Biologie wie kein Zweiter zu verbinden.Die Neuigkeiten des mRNA-Spezialisten sind der Katalysator für den Aktien-Report-Tipp: Die Aktie konnte seit den Moderna-News prozentual zweistellig zulegen. AKTIONÄR-Redakteur Michel Doepke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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