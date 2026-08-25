SpaceX drückt beim Aufbau seiner KI-Infrastruktur aufs Tempo. Elon Musk will die ersten KI-Satelliten bereits im vierten Quartal 2027 in den Orbit bringen. An Bord: Nvidia-Chips. 2028 soll daraus ein orbitales Rechenzentrum mit erheblicher Rechenleistung entstehen. Die Umsetzung soll damit früher als geplant beginnen. Die Idee ist simpel, die technische Umsetzung anspruchsvoll: SpaceX will Rechenleistung dorthin verlagern, wo sich ein Teil der Daten bereits befindet - in den Orbit. Zum Einsatz soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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