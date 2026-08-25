Anzeige
Mehr »
Dienstag, 25.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Trommelwirbel! NurExone - jetzt wird es wirklich groß!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099 | Ticker-Symbol: RQ0
Tradegate
25.08.26 | 08:06
16,345 Euro
+1,97 % +0,315
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
D-WAVE QUANTUM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
D-WAVE QUANTUM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,22516,34508:16
16,22516,34508:16
Small- & Micro Cap Investment
25.08.2026 07:00 Uhr
221 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Quantum X Labs und der Börsen-Hype um Quantencomputer: Substanz oder Spekulation?

Anzeige / Werbung

Aktien von Quantencomputing-Unternehmen haben 2025/2026 teils vierstellige Kursgewinne verzeichnet. Ein Blick darauf, wie sich Quantum X Labs in diesem volatilen Marktumfeld positioniert

Kaum ein Technologiesegment hat Anleger in den vergangenen zwölf Monaten so polarisiert wie Quantencomputing. Aktien wie Rigetti Computing oder D-Wave Quantum haben zeitweise über 400 Prozent zugelegt, um wenige Monate später wieder die Hälfte ihres Werts zu verlieren. In diesem Umfeld agiert auch Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002).

Der Sektor: Zwischen Rekordkursen und heftigen Korrekturen

Die als "Quantum Four" bezeichneten börsennotierten Pure-Play-Anbieter IonQ (WKN: A3C4QT | ISIN: US46222L1089), Rigetti Computing (WKN: A3DE3J | ISIN: US76655K1034), D-Wave Quantum (WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099) und Quantum Computing Inc. haben laut Marktbeobachtern im zurückliegenden Jahr Kursgewinne von bis zu 545 Prozent erzielt - bei einer gleichzeitig extrem hohen Volatilität mit Kursausschlägen von teils über 20 Prozent an einzelnen Handelstagen. Getrieben wurde die Rally unter anderem durch technologische Meilensteine wie Googles fehlerkorrigierten "Willow"-Chip, milliardenschwere staatliche Förderprogramme in den USA sowie den Einstieg großer Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google in den Quantencomputing-Zugang für Unternehmenskunden.

Analysten der Boston Consulting Group beziffern das langfristige wirtschaftliche Potenzial der Technologie auf bis zu 850 Milliarden US-Dollar bis 2040, das Analyseportal The Quantum Insider geht sogar von einem adressierbaren Markt von einer Billion US-Dollar bis 2035 aus. Gleichzeitig mahnen etablierte Marktbeobachter wie die Bank of America zur Vorsicht: Der Sektor verfüge weiterhin über kaum kommerziell relevante Umsätze und keine fehlertolerante Hardware im großen Maßstab - ein klassisches Muster früherer Technologie-Hypezyklen.

Quantum X Labs: Vom Digital-Advertiser zum Quantenanbieter

Anders als die etablierten Pure-Play-Anbieter, die überwiegend auf ein einzelnes Hardware-Konzept setzen (IonQ auf Ionenfallen, Rigetti auf supraleitende Schaltkreise, D-Wave auf Quanten-Annealing), verfolgt Quantum X Labs einen breiter gestreuten Ansatz über mehrere Tochtergesellschaften: Dazu zählen unter anderem Projekte zu Quanten-Fehlerkorrektur, Quantensensorik (etwa ein rein optisches Kreiselsystem), hochpräzise Atomuhren sowie - über die Tochter CliniQuantum - Anwendungen im Bereich klinischer Datenanalyse. Erst im April 2026 vollzog das Unternehmen den Wechsel von seinem vorherigen Geschäftsmodell im Bereich digitaler Werbetechnologie.

Zuletzt vermeldete das Unternehmen mehrere technische Etappenziele: Ende Juli 2026 demonstrierte Quantum X Labs über CliniQuantum einen vollständigen quantengestützten Analyse-Workflow auf Basis realer klinischer Daten, Ende Juli zudem Fortschritte bei einem Quanten-Fehlerkorrektur-Decoder in Zusammenarbeit mit dem NVIDIA-CUDA-Q-Ökosystem. Bereits im Juli hatte das Unternehmen eine Kooperation zur GPU-beschleunigten Validierung von Quanten-Sampling-Verfahren gemeldet, Anfang August folgte eine Meldung zu Fortschritten bei quantenbasierten Simulationen für die Nuklearmedizin über die Tochter Nuclear Quantum.

Einordnung

Der Vergleich zeigt: Quantum X Labs bewegt sich in einem Marktsegment, das von extremer Bewertungsvolatilität, hohem Kapitalbedarf für Forschung und Entwicklung sowie - bislang - geringen kommerziellen Umsätzen über die gesamte Peer-Gruppe hinweg geprägt ist. Der breit diversifizierte Technologieansatz des Unternehmens über mehrere Anwendungsfelder unterscheidet es von den stärker fokussierten Pure-Play-Wettbewerbern, bedeutet zugleich aber auch, dass sich der kommerzielle Erfolg noch über mehrere Technologiefelder gleichzeitig beweisen muss.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

__________

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/29/3335188/0/en/Quantum-X-Labs-Demonstrated-a-Complete-End-to-End-Quantum-Enabled-Clinical-Data-Analysis-Use-Case-by-Using-Real-World-Clinical-Information-on-a-Quantum-Computer-Simulator.html
https://www.stocktitan.net/news/QXL/quantum-x-labs-advances-quantum-computing-for-nuclear-particle-kka34cb44oy3.html
https://finance.yahoo.com/quote/QXL/
https://www.fool.com/investing/2025/12/12/quantum-computing-stocks-ionq-rgti-qbts-history/
https://www.fool.com/investing/2026/07/26/forget-ionq-rigetti-computing-and-d-wave-quantum-t/
https://www.investing.com/news/stock-market-news/quantum-computing-stocks-outlook-ionq-rigetti-and-dwave-after-a-brutal-selloff-93CH-4798766
https://www.heygotrade.com/en/blog/quantum-computing-stocks-2026/
https://www.finanzen.net/aktien/ionq-aktie

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc
Land: Israelisch / ISIN: US9267113002
https://quantumxlabs.xyz

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quantum X Labs und der Börsen-Hype um Quantencomputer: Substanz oder Spekulation? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US46222L1089,US76655K1034,US26740W1099,US9267113002

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.