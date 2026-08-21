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Small- & Micro Cap Investment
21.08.2026 06:10 Uhr
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IBM, Google, Nvidia und Quantum X Labs: Warum sich das Milliardenrennen um Quantencomputer jetzt von Qubits zu Anwendungen verlagert

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Jahrelang ließ sich das Rennen um Quantencomputer scheinbar an einer einfachen Frage festmachen: Wer baut die leistungsfähigste Maschine? Doch inzwischen zeichnet sich eine zweite, womöglich entscheidendere Phase ab. Denn selbst der beste Quantencomputer bleibt wirtschaftlich wenig wert, wenn Unternehmen keine Anwendungen finden, bei denen die Technologie klassische Rechner tatsächlich sinnvoll ergänzt oder eines Tages übertrifft.

Genau deshalb verschiebt sich der Wettbewerb. Neben Qubits, Hardwarearchitekturen und Fehlerkorrektur rückt eine neue Frage ins Zentrum: Was lässt sich mit Quantencomputern praktisch anfangen?

IBM und Google zeigen: Selbst die Hardwarefrage ist noch offen

Wie intensiv das Rennen bleibt, zeigt IBM (ISIN: US4592001014). Der Konzern vereinbarte im Juli die Übernahme des Forschungslabors HRL Laboratories und erweitert damit seine bisher stark auf supraleitende Quantenschaltkreise ausgerichtete Strategie um Spin-Qubits. Reuters zufolge verfolgt auch Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059) inzwischen zusätzlich einen Ansatz mit neutralen Atomen.

Das ist bemerkenswert: Trotz jahrelanger Forschung und milliardenschwerer Investitionen ist noch keineswegs entschieden, welche Architektur sich langfristig durchsetzen wird.

Doch parallel entsteht bereits das nächste Rennen. Forschungsteams und Unternehmen müssen Anwendungen identifizieren, bei denen Quantenverfahren einen messbaren Mehrwert liefern könnten - etwa in Medizin, Materialforschung, Optimierung oder komplexen Simulationen.

Nvidia baut die Brücke zwischen klassischem und Quantencomputing

Hier kommt Nvidia (ISIN: US67066G1040) ins Spiel. Mit CUDA-Q entwickelt der Chipkonzern eine Plattform, die klassische beschleunigte Rechenleistung mit Quantum-Workflows verbindet. Das ist relevant, weil die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht von einem abrupten Wechsel vom klassischen zum Quantencomputer geprägt werden, sondern von hybriden Systemen.

Genau diese Verbindung hat zuletzt auch Quantum X Labs (ISIN: US9267113002) genutzt. Das Unternehmen meldete im Juli, einen Workflow für kontinuierliche Daten mit Nvidia CUDA-Q validiert zu haben. Nach Unternehmensangaben reduzierte GPU-Beschleunigung die Laufzeit eines Benchmarks von rund 9.503 auf 888 Sekunden - also um mehr als den Faktor zehn.

Wichtig ist die Einordnung: Das ist kein Beweis für einen allgemeinen Quantenvorteil. Es zeigt vielmehr, wie Quantum X Labs versucht, klassische Beschleunigung und Quantum-Algorithmen zu einem nutzbaren Workflow zu verbinden.

Von klinischen Daten bis zur Nuklearmedizin

Noch interessanter wird das Bild, wenn man die jüngsten Entwicklungen zusammen betrachtet.

Ende Juli demonstrierte Quantum X Labs über seine CliniQuantum-Aktivitäten einen vollständigen Analyseprozess für reale klinische Daten. Die Daten wurden vorbereitet, quantum-enabled analysiert und anschließend wieder in biologisch beziehungsweise klinisch interpretierbare Ergebnisse überführt. Allerdings lief der Workflow auf einer Quantum-Simulationsumgebung - ein wichtiger Unterschied zu Berechnungen auf einem kommerziell relevanten Quantencomputer.

Anfang August folgte ein weiteres Anwendungsfeld: Nuklearmedizin.

Über die Tochter Nuclear Quantum arbeitet das Unternehmen daran, sogenannte Particle-Transport-Simulationen in Quantenschaltkreise zu übersetzen. Solche Simulationen modellieren beispielsweise die Bewegung von Gamma-Photonen und können erhebliche klassische Rechenressourcen beanspruchen. Quantum X Labs will Teilchenbewegungen und Random-Walk-Dynamiken innerhalb eines Quantum-Frameworks abbilden und hat nach eigenen Angaben einen grundlegenden Quantum Oracle für eine spätere Einbindung Grover-inspirierter Algorithmen entwickelt.

Auch hier gilt: Die Technologie befindet sich in Entwicklung. Ob daraus tatsächlich schnellere, präzisere oder wirtschaftlich überlegene Lösungen entstehen, müssen weitere Tests erst zeigen.

Das Milliardenrennen bekommt eine zweite Dimension

Gerade darin liegt die interessante Entwicklung des gesamten Sektors. IBM, Google und andere Technologiekonzerne versuchen weiterhin, die grundlegende Hardwarefrage zu lösen. Nvidia baut gleichzeitig Werkzeuge für hybride Quantum-Classical-Systeme. Und kleinere Unternehmen suchen nach konkreten Problemen, auf die diese Rechenleistung angewendet werden könnte.

Quantum X Labs verfolgt dabei mehrere Ansätze: kontinuierliche Datenanalyse, Fehlerkorrektur, klinische Daten, Quantum-Infrastruktur und nun Simulationen für die Nuklearmedizin. Im Juli meldete das Unternehmen zudem Fortschritte bei einem KI-basierten Error-Correction-Programm unter Nutzung von Nvidia CUDA-Q QEC.

Für Anleger verändert das die Perspektive auf den Quantum-Sektor. Die entscheidende Kennzahl der kommenden Jahre könnte nicht allein sein, wer die meisten oder besten Qubits baut. Ebenso wichtig dürfte werden, wer daraus Anwendungen entwickelt, für die Kunden tatsächlich bezahlen wollen.

Quantum X Labs befindet sich dabei noch in einer frühen Phase, und aus technischen Demonstrationen muss erst ein belastbares kommerzielles Geschäftsmodell entstehen. Doch genau hier beginnt möglicherweise die nächste Etappe des Quantenrennens: Nach dem Wettlauf um die Maschine folgt der Wettlauf um ihre Anwendungen.

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Quellen:

https://quantumxlabs.xyz/
https://www.ibm.com/us-en
https://www.nvidia.com/en-us/
https://about.google/company-info/locations/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc
Land: Israelisch / ISIN: US9267113002
https://quantumxlabs.xyz

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