Ernst Russ hat solide Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 gemeldet, die weitgehend im Einklang mit unseren Erwartungen stehen und die zugrunde liegende Stärke der vergrößerten und zunehmend diversifizierten Flotte bestätigen. Die Umsätze im zweiten Quartal beliefen sich auf ca. 40,8 Mio. EUR, was 2 % über unserer Schätzung liegt, während das EBIT von ca. 11,4 Mio. EUR im Einklang mit unseren Erwartungen war. Bereinigt um den Veräußungsgewinn des Vorjahres stieg das zugrunde liegende EBIT um ca. 11 % im Jahresvergleich. Die operativen KPIs blieben stark, mit Charterraten von 19.716 USD/Tag (+13,2 % im Jahresvergleich), einer Auslastung von 98,3 % und einem Auftragsbestand, der auf 689 Mio. USD anstieg, was die Sichtbarkeit der Erträge unterstützt. Wir belassen unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 unverändert, erhöhen jedoch die Gewinnschätzungen für 2027 und die folgenden Jahre, um die anhaltend hohen Charterraten, den starken Auftragsbestand und das Wachstum der Flotte auf 31 Schiffe im Jahr 2027 von derzeit 26 zu reflektieren. Folglich erhöhen wir unser Kursziel auf 14,50 EUR von zuvor 13,70 EUR und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag





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