Die Aktie des hierzulande kaum bekannten Speicheranbieters Backblaze steht inmitten eines Umfelds, in dem der stark steigende Datenbedarf der künstlichen Intelligenz neue Wachstumschancen eröffnet. Die deutlich anziehende Nachfrage nach kostengünstigem Langzeitspeicher könnte dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verleihen. Festplatten werden für KI-Speicher wichtiger Backblaze profitiert vom zunehmenden Interesse an Festplatten als kostengünstiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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