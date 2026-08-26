The following instruments on XETRA do have their first trading 26.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.08.2026
Aktien
1 US05637B1052 Backblaze Inc.
2 US12650W1071 CTS Eventim AG & Co. KGaA ADR
3 SGXE43618235 Geely Automobile Holdings Ltd. SDR
4 JP3244860007 QPS Holdings Inc.
5 AU0000219529 The Lottery Corporation Ltd.
6 CA28618F1018 Element79 Gold Corp.
7 CA86890A1093 Surge Digital Inc.
Anleihen
1 XS3478144XXX Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.
2 DE000BYL0XXX Bayerische Landesbank
3 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 AT0000A3WXXX Erste Group Bank AG
6 FR001401AXXX Agence France Locale
7 FR001401AXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
8 US19260QAXXX Coinbase Global Inc.
9 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
10 USU2915CAXXX Encore Capital Group Inc.
11 US63954QAXXX Nebius Group N.V.
12 US63954QAXXX Nebius Group N.V.
13 AT0000A3WXXX Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
14 CA135087VXXX Canada, Government of...
15 BE0390369XXX Communauté Germanophone [deBelgique]
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.08.2026
Aktien
1 US05637B1052 Backblaze Inc.
2 US12650W1071 CTS Eventim AG & Co. KGaA ADR
3 SGXE43618235 Geely Automobile Holdings Ltd. SDR
4 JP3244860007 QPS Holdings Inc.
5 AU0000219529 The Lottery Corporation Ltd.
6 CA28618F1018 Element79 Gold Corp.
7 CA86890A1093 Surge Digital Inc.
Anleihen
1 XS3478144XXX Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.
2 DE000BYL0XXX Bayerische Landesbank
3 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 AT0000A3WXXX Erste Group Bank AG
6 FR001401AXXX Agence France Locale
7 FR001401AXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
8 US19260QAXXX Coinbase Global Inc.
9 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
10 USU2915CAXXX Encore Capital Group Inc.
11 US63954QAXXX Nebius Group N.V.
12 US63954QAXXX Nebius Group N.V.
13 AT0000A3WXXX Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
14 CA135087VXXX Canada, Government of...
15 BE0390369XXX Communauté Germanophone [deBelgique]
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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